Популярний гурт «Антитіла» судиться з лучанином: агрументи сторін. ФОТО

Сергія Лапковського, який намагався «вибити» з музикантів понад мільйон гривень за використання нібито запатентованої ним тональності та ритму у піснях – «Дунай», «Молоком» та «Все красиво».



Коли луцький підприємець успішно «провалив» справу, не з’явившись на жодне засідання – музиканти теж подали позов з вимогою символічного відшкодування суми у розмірі 1 гривні та цілковитої відміни патенту на всій території України.



Судове засідання у Луцькому міськрайонному суді відбулося у понеділок, 11 листопада.



Нагадаємо, що судову тяганину розпочав сам підприємець Сергій Лапковський ще взимку 2019 року.

Зважаючи на те, що на жодне засідання суду Сергій Лапковський не з’явився, суд ухвалив рішення залишити позов Лапковського без розгляду і закрив справу, але у свою чергу «Антитіла» ініціювали нову справу, аби відмінити патент Лапковського, однак той до останнього відстоює свою позицію і переконує, що його «корисна модель» – унікальна, а використовуючи її, музиканти порушують його авторські права.



«Раніше не заморочувались тим, щоб ставити темп в тональність. Це я придумав. В мене всі композиції так зроблені вперше в світі. Все має бути узгоджено так, щоб вас не раздражало. А було приємно», – говорить Сергій Лапковський. Експертну оцінку для Лапковського проводив голова волинського осередку Спілки композиторів України – Віктор Тиможинський.







Натомість представник сторони позивача – гурту «Антитіла» – Максим Сиволап каже, що це цілковита нісенітниця, а пан Лапковський вирішив просто запатентувати усім відомі закони фізики.



«Нам не потрібні мільйони, які просили пан Лапковський зі своєю компанією, ми хочемо лише справедливості і визнати патент Лапковського – незаконним, аби він потім не вирішив нажитися і на інших музикантах. Відшкодування, яке вимагаємо – 1 гривня та цілковита відміна патенту», – каже Максим Сиволап. Адвокат зазначає, що вже 9 лютого у Печерському районному суді міста Києва відбудеться слухання справи стосовно скасування дії патенту. Сергій Лапковський відразу зазначив, що його там можуть не чекати.







Максим Сиволап у своєму вступному слові також зазначив, що людина без будь-якої музичної освіти не може так розумітися на музиці і тим паче наполягати на унікальності свого «винаходу». Сергій Лапковський зазначає, що він – самоучка і сам багато пише.



«Хто така Лифенко?»



Питання, яке виникало у сторони позивача впродовж засідання суду...



Окрім вищезгаданих осіб – Сергія Лапковського та Віктора Тиможинського у справі з’являється ще одна людина – пані Лифенко. Особа, яка, зі слів відповідача Сергія Лапковського, на його замовлення та за попередньо підписаної офіційної угоди придбала диски гурту «Антитіла» і визначила три пісні, які порушують авторські права лучанина, а саме композиції – «Дунай», «Молоком», «Все красиво». Жінка повинна була проаналізувати треки та вияснити, чи є порушення авторських прав відповідача, який на момент початку цієї тяганини був по інший бік «барикад» і виступав у ролі позивача. Пані Лифенко отримала за цю послугу сумарно 21 тисячу гривень.







Наступним кроком Сергія Лапковського було доведення та офіційний висновки експерта. Ним став відомий луцький композитор, голова предметно-циклової комісії теорії музики Волинського державного училища культури і мистецтв імені І.Ф. Стравінського, заслужений діяч мистецтв України, голова волинського осередку спілки композиторів України – Віктор Тиможинський. Експерт за свою роботу отримав також по 7 тисяч за кожну композицію. Сам Віктор Тиможинський переконує, що незаконних дій не проводив, однак сторона позивача в особі Максима Сиволапа наполягає, що без не ліцензованого копіювання треку маніпуляцій із переформатуванням провести не можна було б.







Представник позивача Максим Сиволап припустив, що такої людини, як «Лифенко» не існує взагалі, однак під час слухання справи суддя підтвердив реєстрацію такої особи.



– Сергію Олександровичу (до Лапковського, – ред.), скажіть, будь ласка, чи відома вам пані Лифенко?

– Канєшно.

– Хто перший кого знайшов.

– Це – комерційні речі. Яка разніца, хто кого знайшов.

– Про що ви домовлялися з пані Лифенко?

– Договір про перевірку конкретно по параметрам композиції.

– Мала вона досвід виконання таких робіт?

– Весь Кітай в помощь. Зробила продукт, пабєда єсть.

– Надала 2 диски – «Сонце» і «Все красиво».

– Ви сплачували пані Лифенко за виконання її робіт?

– Мені треба на патент в Америці гроші. Да, сплачував по 7 тисяч за кожну пісню, але після того, як Віктор Тиможинський підтвердив, що там справді є порушення.



«Позов абсолютно – безпідставний. Немає жодного доказу, що я, Лифенко чи Тиможинський скоїли щось незаконне», – стоїть на своєму Лапковський.







Судове засідання тривало більше години. Консенсусу так і не дійшли, але «Антитіла» переконують, що зупинятися на цьому не збираються і доведуть справу до кінця.



Наступне слухання запланували на 10 грудня.



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