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У будівлі одеської поліції обвалилася стеля: є постраждалі­

У будівлі одеської поліції обвалилася стеля: є постраждалі­
Уранці 11 листопада в приміщенні Головного управління одеської Нацполіції частина стелі впала просто на сходи. Постраждали двоє поліцейських, які саме підіймалися сходами вгору.

Стеля обвалилася у приміщенні Головного управління поліції на вулиці Єврейській. Про інцидент повідомляє видання Думская.

Зазначають, що будівлю Головного управління, у якій стався обвал, капітально не ремонтували протягом 15 років.

У пресслужбі поліції підтвердили інформацію.

Обидва постраждалих працюють у карному розшуку поліції. В одного з травмованих переламані обидві ноги і численні рани. Частина будівлі знеструмлена.


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Теги: стеля, обвал, Одеса, поліція
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