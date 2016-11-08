У будівлі одеської поліції обвалилася стеля: є постраждалі­





Стеля обвалилася у приміщенні Головного управління поліції на вулиці Єврейській. Про інцидент повідомляє видання



Зазначають, що будівлю Головного управління, у якій стався обвал, капітально не ремонтували протягом 15 років.



У пресслужбі поліції підтвердили інформацію.



Обидва постраждалих працюють у карному розшуку поліції. В одного з травмованих переламані обидві ноги і численні рани. Частина будівлі знеструмлена.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Уранці 11 листопада в приміщенні Головного управління одеської Нацполіції частина стелі впала просто на сходи. Постраждали двоє поліцейських, які саме підіймалися сходами вгору.Стеля обвалилася у приміщенні Головного управління поліції на вулиці Єврейській. Про інцидент повідомляє видання Думская Зазначають, що будівлю Головного управління, у якій стався обвал, капітально не ремонтували протягом 15 років.У пресслужбі поліції підтвердили інформацію.Обидва постраждалих працюють у карному розшуку поліції. В одного з травмованих переламані обидві ноги і численні рани. Частина будівлі знеструмлена.

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