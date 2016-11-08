У будівлі одеської поліції обвалилася стеля: є постраждалі
Сьогодні, 15:10
Уранці 11 листопада в приміщенні Головного управління одеської Нацполіції частина стелі впала просто на сходи. Постраждали двоє поліцейських, які саме підіймалися сходами вгору.
Стеля обвалилася у приміщенні Головного управління поліції на вулиці Єврейській. Про інцидент повідомляє видання Думская.
Зазначають, що будівлю Головного управління, у якій стався обвал, капітально не ремонтували протягом 15 років.
У пресслужбі поліції підтвердили інформацію.
Обидва постраждалих працюють у карному розшуку поліції. В одного з травмованих переламані обидві ноги і численні рани. Частина будівлі знеструмлена.
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Стеля обвалилася у приміщенні Головного управління поліції на вулиці Єврейській. Про інцидент повідомляє видання Думская.
Зазначають, що будівлю Головного управління, у якій стався обвал, капітально не ремонтували протягом 15 років.
У пресслужбі поліції підтвердили інформацію.
Обидва постраждалих працюють у карному розшуку поліції. В одного з травмованих переламані обидві ноги і численні рани. Частина будівлі знеструмлена.
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