Із Волині видворили нелегала-білоруса





Про це інформує Міграційна служба Волинської області.



Із позовом до суду звернулося УДМС в області щодо порушення білорусом законодавства про правовий статус іноземців та осіб без громадянства.

З 2017 року іноземець ухилявся від примусового повернення на батьківщину.



Наприкінці жовтня міграційники затримали правопорушника та помістили до Волинського ПТПІ.



11 листопада громадянина Білорусі на КПП "Доманове" передали прикордонникам сусідньої держави

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. 35-річного громадянина Білорусі видворили за межі країни за рішенням суду міста Луцька.Про це інформує Міграційна служба Волинської області.Із позовом до суду звернулося УДМС в області щодо порушення білорусом законодавства про правовий статус іноземців та осіб без громадянства.З 2017 року іноземець ухилявся від примусового повернення на батьківщину.Наприкінці жовтня міграційники затримали правопорушника та помістили до Волинського ПТПІ.11 листопада громадянина Білорусі на КПП "Доманове" передали прикордонникам сусідньої держави

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