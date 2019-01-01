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Із Волині видворили нелегала-білоруса

Із Волині видворили нелегала-білоруса
35-річного громадянина Білорусі видворили за межі країни за рішенням суду міста Луцька.

Про це інформує Міграційна служба Волинської області.

Із позовом до суду звернулося УДМС в області щодо порушення білорусом законодавства про правовий статус іноземців та осіб без громадянства.
З 2017 року іноземець ухилявся від примусового повернення на батьківщину.

Наприкінці жовтня міграційники затримали правопорушника та помістили до Волинського ПТПІ.

11 листопада громадянина Білорусі на КПП "Доманове" передали прикордонникам сусідньої держави

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Теги: нелегал, Волинь
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Коментарі 1
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Херої. Явно ж якогось роботягу виперли. Півні безцільно існуючі тільки все погіршують.
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