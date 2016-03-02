Волинянин Герус пояснив, чому Зеленський звільнив його з посади свого представника в Кабміні

Уродженець Нововолинськапрокоментував його звільнення із посади представника президента України у Кабінеті Міністрів України.З-поміж іншого, Герус переконує, що звільнення жодним чином не пов'язане із. Про це він написав на своїй сторінці у Facebook."Із кінця серпня я не відвідав жодне засідання Кабміну, тобто де-факто вже понад два місяці не виконую функцій представника президента у Кабміні (тому що виконую функції депутата та голови комітету). Думаю, ніколи в історіі України народний депутат-голова комітету не виконував таких функцій представника, бо це нереально. Тому всякі сенсаційно-конспірологічні версії, зокрема пов’язані інцидентом із (поки що) двічі судимим безробітним громадянином О.Ля., – це дійсно весело", – написав він.Нагадаємо, указ про звільнення Геруса з посади представника президента в уряді. Замість нього інтересив Кабміні тепер представлятимеАндрій Герус був директором інвестиційної діяльності компанії «Конкорд Капітал». Після був членом Національної комісії з регулювання у сферах енергетики і комунальних послуг. Після звільнення з НКРЕКП влітку 2015 року повернувся в «Конкорд Капітал» на посаду виконавчого директора.Зауважимо, що Андрій Герус народився в 1982-му році у місті Нововолинську Волинської області у шахтарській сім’ї. У 2004-му році закінчив Львівський національний університет ім. Івана Франка, економічний факультет, спеціальність – економічна кібернетика. З вересня 2013-го року навчався на програмі МВА у Гренобльській школі бізнесу (м. Лондон).