Волинянин Герус пояснив, чому Зеленський звільнив його з посади свого представника в Кабміні
Сьогодні, 15:21
Уродженець Нововолинська Андрій Герус прокоментував його звільнення із посади представника президента України у Кабінеті Міністрів України.
З-поміж іншого, Герус переконує, що звільнення жодним чином не пов'язане із конфліктом в аеропорту з екснардепом Олегом Ляшком. Про це він написав на своїй сторінці у Facebook.
"Із кінця серпня я не відвідав жодне засідання Кабміну, тобто де-факто вже понад два місяці не виконую функцій представника президента у Кабміні (тому що виконую функції депутата та голови комітету). Думаю, ніколи в історіі України народний депутат-голова комітету не виконував таких функцій представника, бо це нереально. Тому всякі сенсаційно-конспірологічні версії, зокрема пов’язані інцидентом із (поки що) двічі судимим безробітним громадянином О.Ля., – це дійсно весело", – написав він.
Нагадаємо, указ про звільнення Геруса з посади представника президента в уряді з'явився 11 листопада. Замість нього інтереси Зеленського в Кабміні тепер представлятиме Олексій Перевезенцев.
Довідково:
Андрій Герус був директором інвестиційної діяльності компанії «Конкорд Капітал». Після був членом Національної комісії з регулювання у сферах енергетики і комунальних послуг. Після звільнення з НКРЕКП влітку 2015 року повернувся в «Конкорд Капітал» на посаду виконавчого директора.
Зауважимо, що Андрій Герус народився в 1982-му році у місті Нововолинську Волинської області у шахтарській сім’ї. У 2004-му році закінчив Львівський національний університет ім. Івана Франка, економічний факультет, спеціальність – економічна кібернетика. З вересня 2013-го року навчався на програмі МВА у Гренобльській школі бізнесу (м. Лондон).
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З-поміж іншого, Герус переконує, що звільнення жодним чином не пов'язане із конфліктом в аеропорту з екснардепом Олегом Ляшком. Про це він написав на своїй сторінці у Facebook.
"Із кінця серпня я не відвідав жодне засідання Кабміну, тобто де-факто вже понад два місяці не виконую функцій представника президента у Кабміні (тому що виконую функції депутата та голови комітету). Думаю, ніколи в історіі України народний депутат-голова комітету не виконував таких функцій представника, бо це нереально. Тому всякі сенсаційно-конспірологічні версії, зокрема пов’язані інцидентом із (поки що) двічі судимим безробітним громадянином О.Ля., – це дійсно весело", – написав він.
Нагадаємо, указ про звільнення Геруса з посади представника президента в уряді з'явився 11 листопада. Замість нього інтереси Зеленського в Кабміні тепер представлятиме Олексій Перевезенцев.
Довідково:
Андрій Герус був директором інвестиційної діяльності компанії «Конкорд Капітал». Після був членом Національної комісії з регулювання у сферах енергетики і комунальних послуг. Після звільнення з НКРЕКП влітку 2015 року повернувся в «Конкорд Капітал» на посаду виконавчого директора.
Зауважимо, що Андрій Герус народився в 1982-му році у місті Нововолинську Волинської області у шахтарській сім’ї. У 2004-му році закінчив Львівський національний університет ім. Івана Франка, економічний факультет, спеціальність – економічна кібернетика. З вересня 2013-го року навчався на програмі МВА у Гренобльській школі бізнесу (м. Лондон).
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