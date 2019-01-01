Мешканці 12 луцьких вулиць сидітимуть без світла 12 листопада





Про це інформує Луцька міська філія ПрАТ “Волиньобленерго”.



13:30-17:00 без світла залишаться мешканці вул. Гаврилюка, вул. Хакімова, вул. Кривий Вал, вул. Сенаторки Левчанівської, вул. Лесі Українки, 24-46, 33-37;



09:00-17:00 - вул. Приміська, вул. Качалова, вул. Лескова, вул. Ковельська, вул. Безімена, вул. Щедріна, вул. Героїв УПА, 49-99, 34-52.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. У Луцьку 12 листопада тимчасово припинять електропостачання на 12-ти вулицях.Про це інформує Луцька міська філія ПрАТ “Волиньобленерго”.13:30-17:00 без світла залишаться мешканці вул. Гаврилюка, вул. Хакімова, вул. Кривий Вал, вул. Сенаторки Левчанівської, вул. Лесі Українки, 24-46, 33-37;09:00-17:00 - вул. Приміська, вул. Качалова, вул. Лескова, вул. Ковельська, вул. Безімена, вул. Щедріна, вул. Героїв УПА, 49-99, 34-52.

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