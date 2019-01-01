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Мешканці 12 луцьких вулиць сидітимуть без світла 12 листопада

Мешканці 12 луцьких вулиць сидітимуть без світла 12 листопада
У Луцьку 12 листопада тимчасово припинять електропостачання на 12-ти вулицях.

Про це інформує Луцька міська філія ПрАТ “Волиньобленерго”.

13:30-17:00 без світла залишаться мешканці вул. Гаврилюка, вул. Хакімова, вул. Кривий Вал, вул. Сенаторки Левчанівської, вул. Лесі Українки, 24-46, 33-37;

09:00-17:00 - вул. Приміська, вул. Качалова, вул. Лескова, вул. Ковельська, вул. Безімена, вул. Щедріна, вул. Героїв УПА, 49-99, 34-52.

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Теги: відключення, світло, Луцьк
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