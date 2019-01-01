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Серед міста на Волині загорівся автомобіль

Серед міста на Волині загорівся автомобіль
У неділю, 10 листопада приблизно о сьомій години ранку горів автомобіль Fiat Scudo в місті Любомлі.

Про це повідомляє видання "Кордон".

Вогонь знищив електричну систему, акумулятор, пошкодив передню частину автомобіля. На виклик виїжджали рятувальники чергового караулу 10-ї ДПРЧ м. Любомль. Пожежу ліквідували приблизно 7.20 год.

Причина пожежі — несправність електричної системи автомобіля.

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Теги: Любомль, пожежа, автомобіль
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