Лучанин, який нападав на кредитну спілку з іграшковим пістолетом, проведе у в'язниці понад 7 років
Сьогодні, 15:49
46-річного лучанина засудили за напади на кредитну спілку.
Про це інформує пресслужба прокуратури Волині.
Чоловік, якого раніше уже притягували до кримінальної відповідальності, двічі восени 2018 року навідувався у медичній масці та з іграшковим (як потім з'ясувалося) пістолетом у кредитну спілку на вулиці Сенаторки Левчанівської у Луцьку.
Погрожуючи зброєю працівницям спілки, забирав наявні у сейфі гроші – першого разу – понад 12 тис грн, другого – понад 10 тис грн.
Другий візит зловмисника став невдалим – його наздогнали й затримали працівники сусідньої фірми.
Визнавши чоловіка винним у вчиненні розбоїв, поєднаних із проникненням у приміщення, Луцький міськрайонний суд призначив йому покарання у виді 7 років та 6 місяців позбавлення волі з конфіскацією майна.
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Про це інформує пресслужба прокуратури Волині.
Чоловік, якого раніше уже притягували до кримінальної відповідальності, двічі восени 2018 року навідувався у медичній масці та з іграшковим (як потім з'ясувалося) пістолетом у кредитну спілку на вулиці Сенаторки Левчанівської у Луцьку.
Погрожуючи зброєю працівницям спілки, забирав наявні у сейфі гроші – першого разу – понад 12 тис грн, другого – понад 10 тис грн.
Другий візит зловмисника став невдалим – його наздогнали й затримали працівники сусідньої фірми.
Визнавши чоловіка винним у вчиненні розбоїв, поєднаних із проникненням у приміщення, Луцький міськрайонний суд призначив йому покарання у виді 7 років та 6 місяців позбавлення волі з конфіскацією майна.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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