Лучанин, який нападав на кредитну спілку з іграшковим пістолетом, проведе у в'язниці понад 7 років

46-річного лучанина засудили за напади на кредитну спілку.Про це інформує пресслужба прокуратури Волині.Чоловік, якого раніше уже притягували до кримінальної відповідальності, двічі восени 2018 року навідувався у медичній масці та з іграшковим (як потім з'ясувалося) пістолетом у кредитну спілку на вулиці Сенаторки Левчанівської у Луцьку.Погрожуючи зброєю працівницям спілки, забирав наявні у сейфі гроші – першого разу – понад 12 тис грн, другого – понад 10 тис грн.Другий візит зловмисника став невдалим – його наздогнали й затримали працівники сусідньої фірми.Визнавши чоловіка винним у вчиненні розбоїв, поєднаних із проникненням у приміщення, Луцький міськрайонний суд призначив йому покарання у виді 7 років та 6 місяців позбавлення волі з конфіскацією майна.