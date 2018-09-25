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Лучанин, який нападав на кредитну спілку з іграшковим пістолетом, проведе у в'язниці понад 7 років

Лучанин, який нападав на кредитну спілку з іграшковим пістолетом, проведе у в'язниці понад 7 років
46-річного лучанина засудили за напади на кредитну спілку.

Про це інформує пресслужба прокуратури Волині.

Чоловік, якого раніше уже притягували до кримінальної відповідальності, двічі восени 2018 року навідувався у медичній масці та з іграшковим (як потім з'ясувалося) пістолетом у кредитну спілку на вулиці Сенаторки Левчанівської у Луцьку.

Погрожуючи зброєю працівницям спілки, забирав наявні у сейфі гроші – першого разу – понад 12 тис грн, другого – понад 10 тис грн.

Другий візит зловмисника став невдалим – його наздогнали й затримали працівники сусідньої фірми.

Визнавши чоловіка винним у вчиненні розбоїв, поєднаних із проникненням у приміщення, Луцький міськрайонний суд призначив йому покарання у виді 7 років та 6 місяців позбавлення волі з конфіскацією майна.

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Теги: напад, лучанин
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