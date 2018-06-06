Експрацівника «Волиньвугілля» судитимуть за загибель шахтаря

Експрацівника ДП "Волиньвугілля" судитимуть за загибель колеги.Про це інформує пресслужба прокуратури Волині.3 грудня 2013 року через порушення 49-річним машиністом підіймальної машини підземного підйому правил безпеки під час виконання робіт з підйому спарених платформ із негабаритними двотавровими балками загинув прохідник дільниці прохідницьких робіт, якого затиснуло між стінкою виробки та платформою.Обвинувачений же у вчиненні цього злочину машиніст невдовзі постане перед судом, який і визначить йому міру покарання.Згідно із санкцією ч. 2 ст. 271 КК України порушення правил безпеки під час виконання робіт з підвищеною небезпекою на виробництві особою, яка зобов’язана їх дотримувати, що спричинило загибель людини, карається обмеженням волі на строк до п'яти років або позбавленням волі на строк до восьми років, з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років.