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ЯРОВИЦЯ FLY: як це – жити на найвищих поверхах*

ЯРОВИЦЯ FLY: як це – жити на найвищих поверхах*
ЯРОВИЦЯ FLY – це висота життя преміум-класу – просторі квартири різного метражу зі креативною прибудинковою територією та унікальним дизайном фасаду.

Насолоджуватися чіткою геометрією сучасної архітектури у поєднанні з неймовірними кольорами природи – саме задоволення!

Про життя на верхніх поверхах існує безліч чуток. Ми спробували з’ясовувати, що з цього правда, а що – вигадка.

На верхніх поверхах легше дихається? Так, це правда! Вихлопні гази розсіюються вже на висоті 15 метрів, вуличний пил не піднімається вище 30 метрів. Квартири можна залишати відкритими, навіть якщо вікна виходять на жваву магістраль. Тому з точки зору екологічності – великий лайк високим поверхам!

Найгарніший вигляд з вікна? Однозначно! Де б не був розташований будинок, вам все одно відкриваються приємні пейзажі, що набагато краще, ніж споглядати сіру стіну будинку навпроти. У "Яровиці" квартири мають панорамні вікна зі встановленою системою триплекс для вашої безпеки, а за вікон відкривається чудовий краєвид. Тут затишно та зручно.
ЯРОВИЦЯ FLY: як це – жити на найвищих поверхах*

Тиха домівка? Аякже. Шуму практично не чути. Сюди «не долітають» вигуки шумних компаній, звуки двигунів авто. Навіть мухи та комарі не долітають. Ви слухаєте сміх дитини, улюблену музику чи фільм.

На верхніх поверхах часті перебої з водою? Та ні! Сучасна система водопостачання змусила забути про цей недолік. У "Яровиці" – це точно! Тут – сучасні технології, якісні матеріали та професійні фахівці, які монтують водопровідну систему всіх будинків.

Довго та складно спускатись? А як вам по два на під’їзд швидкісних ліфти, якість та надійність яких гарантує фірма MIZUI «Mitsubishi». Ліфти швидко та безшумно піднімуть вас на найвищий поверх та спустять у підземний паркінг до авто.

ЯРОВИЦЯ FLY: як це – жити на найвищих поверхах*


А що з мікрокліматом: літня спека, зимовий холод? Проблем немає. Все залежить від розташування будинку і від технології його побудови. У "Яровиці" володіють такими технологіями та давно застосовують. До того ж, індивідуальне опалення дозволяє власникам квартири завжди створювати собі комфортні умови.

Та і ще можна знайти багато аргументів «за». Це найсвітліші квартири. Найромантичніші, тому що з панорамних вікон – чудові краєвиди. Це ідеальна основа для втілення найсміливіших дизайнерських рішень.

Живіть на висоті, з високими помислами, великими ідеями і світлими мріями! А в "Яровиці" раді забезпечити таку можливість.

050 402 05 05
http://yarovytsya.com.ua/
ЯРОВИЦЯ FLY: як це – жити на найвищих поверхах*

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Теги: Яровиця, житло, квартира
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