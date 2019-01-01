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На заході України оголосили штормове попередження через сильний вітер

На заході України оголосили штормове попередження через сильний вітер
Українців попереджають про погіршення погодних умов.

Про це йдеться на сайті ДСНС України.

а прогнозами УкрГідрометцентру, 12 листопада вночі та вранці в Україні туман, видимість 200-500 метрів.

Окрім того, удень у західних областях очікують пориви вітру 15-20 м/с (І рівень небезпечності, жовтий).

У Києві та Київській області 12 листопада вночі та вранці туман,

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Теги: погода, штормове попередження, вітер
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