На заході України оголосили штормове попередження через сильний вітер





Про це йдеться на сайті ДСНС України.



а прогнозами УкрГідрометцентру, 12 листопада вночі та вранці в Україні туман, видимість 200-500 метрів.



Окрім того, удень у західних областях очікують пориви вітру 15-20 м/с (І рівень небезпечності, жовтий).



У Києві та Київській області 12 листопада вночі та вранці туман,

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