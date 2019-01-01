На заході України оголосили штормове попередження через сильний вітер
Сьогодні, 16:16
Українців попереджають про погіршення погодних умов.
Про це йдеться на сайті ДСНС України.
а прогнозами УкрГідрометцентру, 12 листопада вночі та вранці в Україні туман, видимість 200-500 метрів.
Окрім того, удень у західних областях очікують пориви вітру 15-20 м/с (І рівень небезпечності, жовтий).
У Києві та Київській області 12 листопада вночі та вранці туман,
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Про це йдеться на сайті ДСНС України.
а прогнозами УкрГідрометцентру, 12 листопада вночі та вранці в Україні туман, видимість 200-500 метрів.
Окрім того, удень у західних областях очікують пориви вітру 15-20 м/с (І рівень небезпечності, жовтий).
У Києві та Київській області 12 листопада вночі та вранці туман,
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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