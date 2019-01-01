У місті на Волині зіткнулися фура і бус





Фура наздогнала бус,повідомляє місцеве видання "



Обидва автомобілі рухалися на Ковельській в напрямку від центру міста. Бус білого кольору Mersedes Vito здійснював поворот наліво.



Водій фури не обрав безпечної відстані, не встиг вчасно загальмувати і наздогнав автівку. Від удару бус виїхав на зустрічну смугу. Обидва авто отримали механічні пошкодження.



Зазначимо, що великогабаритним транспортним засобам рухатися центральними вулицями заборонено.

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