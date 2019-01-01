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У місті на Волині зіткнулися фура і бус

У місті на Волині зіткнулися фура і бус
Дорожньо-транспортна пригода трапилася на вулиці Ковельській у Володимирі-Волинському близько 15:00 11-го листопада.

Фура наздогнала бус,повідомляє місцеве видання "БУГ".

Обидва автомобілі рухалися на Ковельській в напрямку від центру міста. Бус білого кольору Mersedes Vito здійснював поворот наліво.

Водій фури не обрав безпечної відстані, не встиг вчасно загальмувати і наздогнав автівку. Від удару бус виїхав на зустрічну смугу. Обидва авто отримали механічні пошкодження.

Зазначимо, що великогабаритним транспортним засобам рухатися центральними вулицями заборонено.

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Теги: фура, бус, Володимир-Волинський, аварія, ДТП
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