Талановиті волинські школярі отримуватимуть президентську стипендію

За підсумками учнівських олімпіад 10 юним волинянам призначили стипендії президента України.Про це йдеться на сайті Волинської ОДА.Відповідно до наказу Міністерства освіти і науки України від 8 жовтня 2019 року №1276 «Про призначення стипендій Президента України учасникам та призерам міжнародних учнівських олімпіад з фізики, математики, біології, екології, хімії, інформатики, астрономії 2019 року» стипендію Глави держави отримає, випускниця Комунального закладу «Луцька гімназія № 21 імені Михайла Кравчука Луцької міської ради Волинської області», переможець Міжнародної олімпіади з екології та Всеукраїнської учнівської олімпіади з екології. У 2019 році Софія стала кращим учнем Волині.Також стипендіатами Президента України стали 9 юних волинян, які є переможцями Всеукраїнських учнівських олімпіад з навчальних предметів і Всеукраїнського конкурсу-захисту науково-дослідницьких робіт учнів-членів Малої академії наук України 2018/2019 навчального року. Відтак, степендію Президента України отримуватимуть:– випускниця комунального закладу «Луцький навчально-виховний комплекс № 9 Луцької міської ради» Волинської області;– випускник Луцької спеціалізованої школи І-ІІІ ступенів № 1 Луцької міської ради Волинської області, ;– випускниця комунального закладу «Луцький навчально-виховний комплекс № 26 Луцької міської ради Волинської області»;– учениця 11 класу комунального закладу «Луцький навчально-виховний комплекс «Гімназія № 14 імені Василя Сухомлинського» Луцької міської ради Волинської області»;– учениця 10 класу Волинського наукового ліцею-інтернату Волинської обласної ради;– випускник 11 класу комунального закладу «Луцька гімназія № 18 Луцької міської ради Волинської області»;– випускник Волинського наукового ліцею-інтернату Волинської обласної ради;– випускниця Володимир-Волинської гімназії імені Олександра Цинкаловського Володимир-Волинської міської ради Волинської області;– випускник комунального закладу «Луцький навчально-виховний комплекс № 9 Луцької міської ради» Волинської області.25 листопада цього року в місті Києві у приміщенні Національного технічного університету України «Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського» відбудеться зустріч стипендіатів з Міністром освіти і науки Українита вручення банківських карток, на які щомісячно протягом року нараховуватиметься президентська стипендія.