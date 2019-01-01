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Талановиті волинські школярі отримуватимуть президентську стипендію

Талановиті волинські школярі отримуватимуть президентську стипендію
За підсумками учнівських олімпіад 10 юним волинянам призначили стипендії президента України.

Про це йдеться на сайті Волинської ОДА.

Відповідно до наказу Міністерства освіти і науки України від 8 жовтня 2019 року №1276 «Про призначення стипендій Президента України учасникам та призерам міжнародних учнівських олімпіад з фізики, математики, біології, екології, хімії, інформатики, астрономії 2019 року» стипендію Глави держави отримає Золотопупова Софія, випускниця Комунального закладу «Луцька гімназія № 21 імені Михайла Кравчука Луцької міської ради Волинської області», переможець Міжнародної олімпіади з екології та Всеукраїнської учнівської олімпіади з екології. У 2019 році Софія стала кращим учнем Волині.

Також стипендіатами Президента України стали 9 юних волинян, які є переможцями Всеукраїнських учнівських олімпіад з навчальних предметів і Всеукраїнського конкурсу-захисту науково-дослідницьких робіт учнів-членів Малої академії наук України 2018/2019 навчального року. Відтак, степендію Президента України отримуватимуть:

Ковальчук Вікторія – випускниця комунального закладу «Луцький навчально-виховний комплекс № 9 Луцької міської ради» Волинської області;
Костів Орест – випускник Луцької спеціалізованої школи І-ІІІ ступенів № 1 Луцької міської ради Волинської області, ;
Лавринюк Богдана – випускниця комунального закладу «Луцький навчально-виховний комплекс № 26 Луцької міської ради Волинської області»;
Левкович Ірина – учениця 11 класу комунального закладу «Луцький навчально-виховний комплекс «Гімназія № 14 імені Василя Сухомлинського» Луцької міської ради Волинської області»;
Матвіїв Анастасія – учениця 10 класу Волинського наукового ліцею-інтернату Волинської обласної ради;
Суходольський Богдан – випускник 11 класу комунального закладу «Луцька гімназія № 18 Луцької міської ради Волинської області»;
Урин Дмитро – випускник Волинського наукового ліцею-інтернату Волинської обласної ради;
Шадура Катерина – випускниця Володимир-Волинської гімназії імені Олександра Цинкаловського Володимир-Волинської міської ради Волинської області;
Павліха Віктор – випускник комунального закладу «Луцький навчально-виховний комплекс № 9 Луцької міської ради» Волинської області.

25 листопада цього року в місті Києві у приміщенні Національного технічного університету України «Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського» відбудеться зустріч стипендіатів з Міністром освіти і науки України Ганною Новосад та вручення банківських карток, на які щомісячно протягом року нараховуватиметься президентська стипендія.

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Теги: стипендії, волиняни
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