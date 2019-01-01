Волинянин – чемпіон Європи з тайського боксу
Сьогодні, 16:47
Волинський спортсмен Олександр Лавріненко став чемпіоном Європи із тайського боксу.
Як розповіла прес-секретарка відділу спорту ОДА Наталія Марчук, 10 листопада у Мінську завершився чемпіонат Європи із тайського боксу − European Muaythai Championships 2019, - інформує Суспільне.
Загалом збірна України завоювала на чемпіонаті 14 медалей, із них: 7 золотих, 2 срібні та 5 бронзових.
Одним із золотих призерів серед юнаків став волинянин Олександр Лавріненко, якого тренують Володимир Коржак та Віталій Губенко.
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Як розповіла прес-секретарка відділу спорту ОДА Наталія Марчук, 10 листопада у Мінську завершився чемпіонат Європи із тайського боксу − European Muaythai Championships 2019, - інформує Суспільне.
Загалом збірна України завоювала на чемпіонаті 14 медалей, із них: 7 золотих, 2 срібні та 5 бронзових.
Одним із золотих призерів серед юнаків став волинянин Олександр Лавріненко, якого тренують Володимир Коржак та Віталій Губенко.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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