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Владика Михаїл вперше відвідав волинську громаду після переходу до ПЦУ

Владика Михаїл вперше відвідав волинську громаду після переходу до ПЦУ
Митрополит Луцький і Волинський Михаїл очолив божественну літургію в храмі Великомученика Димитрія Солунського в селі Журавники Горохівського деканату з нагоди престольного свята.

Декан протоієрей Андрій Сидор повідомив, цю громаду, яка долучилась до Православної церкви України, митрополит відвідав уперше, - йдеться на сайті Волинської єпархії ПЦУ.

Крім благочинного, з архієреєм молились: настоятель парафії протоієрей Валентин Годун, інше місцеве духовенство, зокрема, шестеро душпастирів, котрі не зрадили своїм вірянам, а разом долучились до Православної церкви України.

У слові владика Михаїл розповідав про любов. Любити потрібно не тільки себе чи ближніх, але і ворогів. Апостол Павло говорив, що «любов довготерпить, любов милосердствує, любов не заздрить». Якби ми добре це усвідомили, то не було б ворожнечі між людьми.

Далі архіпастир зазначив: святими не народжуються, ними стають. Якщо почнемо робити перші кроки, то і надалі будемо вдосконалюватись. Але без Христа – це неможливо. Коли ж наша віра буде хоча б із гірчичне зерно, то і гори зрушаться з місця за нашою вірою. Людина, яка духовно зростає, творить чудеса. Також владика навчав, що ніколи не можна говорити «я не можу», а треба – «Бог допоможе». Нездійсненних речей для нас немає, коли ми з Богом, тільки треба в це вірити.

Насамкінець благословенними грамотами владика Михаїл відзначив активних парафіян.

Після божественної літургії духовенство відслужило літію на могилі попереднього настоятеля протоієрея Владислава Боруцького.

Зазначимо, божий дім у Журавниках збудували ще 1905 р., але добре зберігся. У Першу світову війну тут стояв полк, тож церква була полковою.

Головне фото - ілюстративне.

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Теги: волинська громада, владика Михаїл, ПЦУ
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