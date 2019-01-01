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Погода в Луцьку та Волинській області на вівторок, 12 листопада

Погода в Луцьку та Волинській області на вівторок, 12 листопада
У вівторок у Волинській області очікується хмарна погода з проясненнями.

У Луцьку, Любешеві, Ковелі, Володимир-Волинському, Світязі, Маневичах – без опадів за даними Sinoptik.ua.

Температура повітря вночі близько +3…+4 градусів, удень – +10…+12. Вітер східний, південний і південно-східний, 1-5 м/с.

До середини тижня прогнозується мінлива хмарність, місцями — дощ.

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Теги: прогноз погоди, Луцьк, Волинська область
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