Під Луцьком відзначили 30-річчя відновлення дзвіниці
Сьогодні, 18:27
Свято-Успенська парафія в селі Новостав Луцького районного деканату в день ушанування великомученика Димитрія Солунського провела відпустове свято з нагоди 30-річчя відновлення дзвіниці.
Божественну літургію очолив декан протоієрей Володимир Присяжнюк. Із ним співслужили настоятель-священник Андрій Марцинюк, інше духовенство благочиння, - повідомляє пресслужба Волинської єпархії ПЦУ.
У душпастирському слові отець Володимир закликав більше гуртуватись і берегти наші святині, не лінуватися ходити до церкви. Люди за Христа віддавали своє життя, а ми іноді пропускаємо Богослужіння через лінощі чи байдужість.
А отець Андрій розповів, що у 1989 році тут був ураган, який зруйнував дзвіницю. Того ж року її відновили і на день великомученика Димитрія освятили. Панотець зазначив, що від часу, як цей храм у лоні Православної церкви України, збільшилась кількість жертводавців, яким він дуже вдячний. Завдяки їм основні ремонтно-реставраційні роботи спільними зусиллями і з Господньою допомогою завершили.
Цей божий дім заснували 1681 року (в церкві зберігається балка з відповідним написом) як римо-католицький костел, із 1891-ого діє як православний храм. У ХХ столітті зазнав перебудов, останнім часом теж була необхідність ремонтно-реставраційних робіт.
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Божественну літургію очолив декан протоієрей Володимир Присяжнюк. Із ним співслужили настоятель-священник Андрій Марцинюк, інше духовенство благочиння, - повідомляє пресслужба Волинської єпархії ПЦУ.
У душпастирському слові отець Володимир закликав більше гуртуватись і берегти наші святині, не лінуватися ходити до церкви. Люди за Христа віддавали своє життя, а ми іноді пропускаємо Богослужіння через лінощі чи байдужість.
А отець Андрій розповів, що у 1989 році тут був ураган, який зруйнував дзвіницю. Того ж року її відновили і на день великомученика Димитрія освятили. Панотець зазначив, що від часу, як цей храм у лоні Православної церкви України, збільшилась кількість жертводавців, яким він дуже вдячний. Завдяки їм основні ремонтно-реставраційні роботи спільними зусиллями і з Господньою допомогою завершили.
Цей божий дім заснували 1681 року (в церкві зберігається балка з відповідним написом) як римо-католицький костел, із 1891-ого діє як православний храм. У ХХ столітті зазнав перебудов, останнім часом теж була необхідність ремонтно-реставраційних робіт.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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