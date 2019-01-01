Під Луцьком відзначили 30-річчя відновлення дзвіниці





Божественну літургію очолив декан протоієрей Володимир Присяжнюк. Із ним співслужили настоятель-священник Андрій Марцинюк, інше духовенство благочиння, - повідомляє пресслужба



У душпастирському слові отець Володимир закликав більше гуртуватись і берегти наші святині, не лінуватися ходити до церкви. Люди за Христа віддавали своє життя, а ми іноді пропускаємо Богослужіння через лінощі чи байдужість.



А отець Андрій розповів, що у 1989 році тут був ураган, який зруйнував дзвіницю. Того ж року її відновили і на день великомученика Димитрія освятили. Панотець зазначив, що від часу, як цей храм у лоні Православної церкви України, збільшилась кількість жертводавців, яким він дуже вдячний. Завдяки їм основні ремонтно-реставраційні роботи спільними зусиллями і з Господньою допомогою завершили.



Цей божий дім заснували 1681 року (в церкві зберігається балка з відповідним написом) як римо-католицький костел, із 1891-ого діє як православний храм. У ХХ столітті зазнав перебудов, останнім часом теж була необхідність ремонтно-реставраційних робіт.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Свято-Успенська парафія в селі Новостав Луцького районного деканату в день ушанування великомученика Димитрія Солунського провела відпустове свято з нагоди 30-річчя відновлення дзвіниці.Божественну літургію очолив декан протоієрей. Із ним співслужили настоятель-священник, інше духовенство благочиння, - повідомляє пресслужба Волинської єпархії ПЦУ. У душпастирському слові отець Володимир закликав більше гуртуватись і берегти наші святині, не лінуватися ходити до церкви. Люди за Христа віддавали своє життя, а ми іноді пропускаємо Богослужіння через лінощі чи байдужість.А отець Андрій розповів, що у 1989 році тут був ураган, який зруйнував дзвіницю. Того ж року її відновили і на день великомученика Димитрія освятили. Панотець зазначив, що від часу, як цей храм у лоні Православної церкви України, збільшилась кількість жертводавців, яким він дуже вдячний. Завдяки їм основні ремонтно-реставраційні роботи спільними зусиллями і з Господньою допомогою завершили.Цей божий дім заснували 1681 року (в церкві зберігається балка з відповідним написом) як римо-католицький костел, із 1891-ого діє як православний храм. У ХХ столітті зазнав перебудов, останнім часом теж була необхідність ремонтно-реставраційних робіт.

Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію