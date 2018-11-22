Засудили хлопця, який став винуватцем моторошної ДТП за участі маршрутки «Київ–Ковель»
Сьогодні, 18:40
22-річному хлопцеві, який влітку минулого року, керуючи легковиком, підбив маршрутку «Київ-Ковель» та спричинив цим загибель 5 людей, винесли вирок. Його засудили до 7 років позбавлення волі з позбавленням права керувати транспортними засобами строком на 3 роки.
Про це інформує пресслужба прокуратури Рівненської області.
Нагадаємо, у страшній ДТП на трасі Київ-Ковель, неподалік села Орлівка Сарненського району, загинуло 5 людей людей: два водії і пасажири маршрутки «Київ–Ковель», що їхала з Києва. Після зіткнення з легковиком , маршрутка виїхала на зустрічну смугу і втаранилася в автоцистерну. Окрім 5 загиблих, в аварії було ще й чимало травмованих.
Водій, який спричинив аварію, на той момент був 20-річним, він - житель міста Сарни. Керував легковим автомобілем Mercedes-Benz на іноземній реєстрації.
Зауважимо, що у суді хлопець свою вину у кримінальному правопорушенні визнав повністю.
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Про це інформує пресслужба прокуратури Рівненської області.
Нагадаємо, у страшній ДТП на трасі Київ-Ковель, неподалік села Орлівка Сарненського району, загинуло 5 людей людей: два водії і пасажири маршрутки «Київ–Ковель», що їхала з Києва. Після зіткнення з легковиком , маршрутка виїхала на зустрічну смугу і втаранилася в автоцистерну. Окрім 5 загиблих, в аварії було ще й чимало травмованих.
Водій, який спричинив аварію, на той момент був 20-річним, він - житель міста Сарни. Керував легковим автомобілем Mercedes-Benz на іноземній реєстрації.
Зауважимо, що у суді хлопець свою вину у кримінальному правопорушенні визнав повністю.
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