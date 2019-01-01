Крок до зірок: у волинському селі відбувся дитячий співочий конкурс. ФОТО





Про це повідомляють на сайті



Того дня в естрадному вокалі змагалися 16 учасників. Ведучі Васейко Олександр та Оверчук Софія оголошували кожного наступного конкурсанта, а глядачі у залі мали змогу з відеопрезентацій ближче познайомитися з ними. З екрану діти розповідали про свої мрії, хобі, захоплення.



Оцінювати юних підкорювачів сцени запросили волинських діячів культури, фахових спеціалістів. Це, зокрема, Лисенко Наталія Валентинівна – музикант, голова громадського об’єднання «Думка», голова громадсько-політичного руху «Жінки Батьківщини» (голова журі); Павлюк Тетяна Олександрівна – артистка Державного академічного Волинського народного хору; Ляшук Микола Олексійович – голова міжшкільного методичного об’єднання вчителів образотворчого і музичного мистецтва Підгайцівської ОТГ, вчитель музики Підгайцівського НВК. Об’єктивність оцінювання забезпечив прозорий стиль роботи суддів. Відразу після виступів, без жодних обговорень, обмінів думками, вони виставляли оцінки за десятибальною системою. Фіксувати бали та підбивати підсумки було доручено лічильній комісії.



На три «десятки» заспівала і стала володаркою гран-прі Євтушик Анна. Журі дало найвищу оцінку не лише вокалу дівчинки. Вразили також емоції, які викликав виступ Анни. Коли в її виконанні звучала пісня «Мати-емігрантка» багато хто в залі та за кулісами не міг стримати сліз.



Без нагород не залишилися учасники молодшої категорії, яких було троє. Перше місце тут здобув Поліщук Артем, друге – Юртаєва Марія, третє – Сало Тетяна.



Найчисельнішою виявилася середня категорія, яка складалася з одинадцяти конкурсантів. Перше місце в ній виборола Антонюк Софія, друге дісталося Гловацькій Анастасії та Романюк Марині, третє зайняли Панасюк Мар’яна та Прадун Іванна. Гаврилюк Роман, Калинович Анна, Карпець Діана, Познюр Софія, Ткачук Анастасія були нагороджені за участь у конкурсі.



У старшій категорії змагалися двоє вокалісток. Переможцем тут стала Ткачук Христина, їй поступилася та опинилася на другій позиції Каган Діана.



Запрошена до слова голова журі Лисенко Наталія Валентинівна наголосила на тому, що за виступами дітей стоять знання, праця, любов їхнього наставника. Це - вчитель музики Лищенської школи П’ятачук Наталія Олександрівна. Як прозвучало згодом, це була саме її мрія – провести такий конкурс, і саме вона була його ідейним натхненником.



Директор школи Науменко Тетяна Миколаївна подякувала вчителям, які були причетні до організації першого шкільного фестивалю-конкурсу молодих виконавців естрадного співу «Крок до зірок». Також була зазначена важлива роль батьків, які вклали душу в своїх діток, підтримували їх, підготували костюми. Особлива подяка линула на адресу Підгайцівського сільського голови Семенюка Юрія Михайловича та начальника відділу освіти, культури, молоді та спорту Підгайцівської ОТГ Скороход Жанни Калениківни, які підтримали ідею конкурсу.



За свої старання учасники отримали не лише грамоти, а й матеріальний «бонус». Спонсором творчого заходу виступило місцеве сільськогосподарське товариство «Лище». Його керівник, Заслужений працівник сільського господарства України, депутат Підгайцівської сільської ради Карбовський Святослав Євгенович особисто вручив кожному, хто того дня розпочав свій зоряний шлях на лищенській сцені, фірмовий конверт з грошовою винагородою. При цьому знаний у Волинській області та за її межами аграрій сказав, що наша Підгайцівська громада багата на таланти. І фестиваль-конкурс «Крок до зірок» став цьому черговим підтвердженням.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. У Лищенському будинку культури відбулося яскраве дійство. Юні обдарування села демонстрували свої співочі таланти на фестивалі-конкурсі вокального мистецтва «Крок до зірок».Про це повідомляють на сайті Підгайцівської громади Того дня в естрадному вокалі змагалися 16 учасників. Ведучі Васейко Олександр та Оверчук Софія оголошували кожного наступного конкурсанта, а глядачі у залі мали змогу з відеопрезентацій ближче познайомитися з ними. З екрану діти розповідали про свої мрії, хобі, захоплення.Оцінювати юних підкорювачів сцени запросили волинських діячів культури, фахових спеціалістів. Це, зокрема, Лисенко Наталія Валентинівна – музикант, голова громадського об’єднання «Думка», голова громадсько-політичного руху «Жінки Батьківщини» (голова журі); Павлюк Тетяна Олександрівна – артистка Державного академічного Волинського народного хору; Ляшук Микола Олексійович – голова міжшкільного методичного об’єднання вчителів образотворчого і музичного мистецтва Підгайцівської ОТГ, вчитель музики Підгайцівського НВК. Об’єктивність оцінювання забезпечив прозорий стиль роботи суддів. Відразу після виступів, без жодних обговорень, обмінів думками, вони виставляли оцінки за десятибальною системою. Фіксувати бали та підбивати підсумки було доручено лічильній комісії.На три «десятки» заспівала і стала володаркою гран-прі Євтушик Анна. Журі дало найвищу оцінку не лише вокалу дівчинки. Вразили також емоції, які викликав виступ Анни. Коли в її виконанні звучала пісня «Мати-емігрантка» багато хто в залі та за кулісами не міг стримати сліз.Без нагород не залишилися учасники молодшої категорії, яких було троє. Перше місце тут здобув Поліщук Артем, друге – Юртаєва Марія, третє – Сало Тетяна.Найчисельнішою виявилася середня категорія, яка складалася з одинадцяти конкурсантів. Перше місце в ній виборола Антонюк Софія, друге дісталося Гловацькій Анастасії та Романюк Марині, третє зайняли Панасюк Мар’яна та Прадун Іванна. Гаврилюк Роман, Калинович Анна, Карпець Діана, Познюр Софія, Ткачук Анастасія були нагороджені за участь у конкурсі.У старшій категорії змагалися двоє вокалісток. Переможцем тут стала Ткачук Христина, їй поступилася та опинилася на другій позиції Каган Діана.Запрошена до слова голова журі Лисенко Наталія Валентинівна наголосила на тому, що за виступами дітей стоять знання, праця, любов їхнього наставника. Це - вчитель музики Лищенської школи П’ятачук Наталія Олександрівна. Як прозвучало згодом, це була саме її мрія – провести такий конкурс, і саме вона була його ідейним натхненником.Директор школи Науменко Тетяна Миколаївна подякувала вчителям, які були причетні до організації першого шкільного фестивалю-конкурсу молодих виконавців естрадного співу «Крок до зірок». Також була зазначена важлива роль батьків, які вклали душу в своїх діток, підтримували їх, підготували костюми. Особлива подяка линула на адресу Підгайцівського сільського голови Семенюка Юрія Михайловича та начальника відділу освіти, культури, молоді та спорту Підгайцівської ОТГ Скороход Жанни Калениківни, які підтримали ідею конкурсу.За свої старання учасники отримали не лише грамоти, а й матеріальний «бонус». Спонсором творчого заходу виступило місцеве сільськогосподарське товариство «Лище». Його керівник, Заслужений працівник сільського господарства України, депутат Підгайцівської сільської ради Карбовський Святослав Євгенович особисто вручив кожному, хто того дня розпочав свій зоряний шлях на лищенській сцені, фірмовий конверт з грошовою винагородою. При цьому знаний у Волинській області та за її межами аграрій сказав, що наша Підгайцівська громада багата на таланти. І фестиваль-конкурс «Крок до зірок» став цьому черговим підтвердженням.

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