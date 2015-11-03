Сотня матчів за 2 дні: у Луцьку влаштували змагання з флорболу
Сьогодні, 01:06
Більше 560 дітей з різних областей України приїхали в Луцьк на змагання з флорболу «Precept League».
Матчі відбувались протягом двох днів, 8 та 9 листопада, в СОК «Адреналін Сіті».
Це перші ігри в цьому сезоні, попереду ще три тури. Організувала змагання луцька протестантська церква «Слово Життя».
Пастор церкви Антон Тимонішин заснував Лігу минулого року, аби об’єднати та подружити всі флорбольні команди, доносити дітям християнські цінності.
«Діти легко потрапляють у компанії, де їх заохочують курити, пити, вживати наркотики, красти. Я хотів створити платформу, де вони можуть бачити інше життя. Разом з церквою ми хочемо закладати в них інші цінності – добро, милосердя, любов, прощення. Ми хочемо навчити їх не конкурувати, як це часто відбувається у спорті, а дружити і поважати один одного», – розповідає Антон Тимонішин.
Однією з умов Ліги є участь у вечірній зустрічі, під час якої дітям розповідали Євангеліє. Діти також дізнались про те, якою є справжня команда, а ще почули свідчення від одного з тренерів про те, як змінилось його життя після того, як він повірив в Бога.
«Я очікував, що будуть учасники, які не захочуть прийти в церкву, скажуть, що це їм не потрібно і вони просто хочуть грати у флорбол. Але ввечері на служінні були всі команди. Коли я чув, як 500 дітей разом співають християнські пісні, я розумів, що в України є майбутнє», – ділиться пастор.
Всього в іграх взяли участь 35 команд. Це вдвічі більше, ніж було минулого року. Приїхали учасники із Львівської, Рівненської, Київської, Дніпропетровської, Тернопільської, Івано-Франківської, Закарпатської та Волинської областей.
«За два дні відбулося 100 матчів. Змагались діти двох вікових категорій – до 13 та до 16 років. У фінальну частину потрапить 8 команд з кожної категорії, які змагатимуться за кубок», – повідомив тренер луцької команди флорболістів Давид Марковський.
Фінальні змагання проведуть влітку 2020 року в Бучі Київської області. Там кращі команди та кращі гравці за підсумками усіх турів отримають нагороди.
Довідково. Флорбол — командний вид спорту. Один з різновидів хокею, грається пластиковим м’ячем, удари по якому наносяться ключкою. Ціль гри: забити м’яч у ворота суперника. На полі в кожній команді присутні 5 польових гравців і один воротар.
Флорбол народився у Швеції в 70-х роках минулого століття.
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Матчі відбувались протягом двох днів, 8 та 9 листопада, в СОК «Адреналін Сіті».
Це перші ігри в цьому сезоні, попереду ще три тури. Організувала змагання луцька протестантська церква «Слово Життя».
Пастор церкви Антон Тимонішин заснував Лігу минулого року, аби об’єднати та подружити всі флорбольні команди, доносити дітям християнські цінності.
«Діти легко потрапляють у компанії, де їх заохочують курити, пити, вживати наркотики, красти. Я хотів створити платформу, де вони можуть бачити інше життя. Разом з церквою ми хочемо закладати в них інші цінності – добро, милосердя, любов, прощення. Ми хочемо навчити їх не конкурувати, як це часто відбувається у спорті, а дружити і поважати один одного», – розповідає Антон Тимонішин.
Однією з умов Ліги є участь у вечірній зустрічі, під час якої дітям розповідали Євангеліє. Діти також дізнались про те, якою є справжня команда, а ще почули свідчення від одного з тренерів про те, як змінилось його життя після того, як він повірив в Бога.
«Я очікував, що будуть учасники, які не захочуть прийти в церкву, скажуть, що це їм не потрібно і вони просто хочуть грати у флорбол. Але ввечері на служінні були всі команди. Коли я чув, як 500 дітей разом співають християнські пісні, я розумів, що в України є майбутнє», – ділиться пастор.
Всього в іграх взяли участь 35 команд. Це вдвічі більше, ніж було минулого року. Приїхали учасники із Львівської, Рівненської, Київської, Дніпропетровської, Тернопільської, Івано-Франківської, Закарпатської та Волинської областей.
«За два дні відбулося 100 матчів. Змагались діти двох вікових категорій – до 13 та до 16 років. У фінальну частину потрапить 8 команд з кожної категорії, які змагатимуться за кубок», – повідомив тренер луцької команди флорболістів Давид Марковський.
Фінальні змагання проведуть влітку 2020 року в Бучі Київської області. Там кращі команди та кращі гравці за підсумками усіх турів отримають нагороди.
Довідково. Флорбол — командний вид спорту. Один з різновидів хокею, грається пластиковим м’ячем, удари по якому наносяться ключкою. Ціль гри: забити м’яч у ворота суперника. На полі в кожній команді присутні 5 польових гравців і один воротар.
Флорбол народився у Швеції в 70-х роках минулого століття.
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