Сотня матчів за 2 дні: у Луцьку влаштували змагання з флорболу

Більше 560 дітей з різних областей України приїхали в Луцьк на змагання з флорболу «Precept League».Матчі відбувались протягом двох днів, 8 та 9 листопада, в СОК «Адреналін Сіті».Це перші ігри в цьому сезоні, попереду ще три тури. Організувала змагання луцька протестантська церква «Слово Життя».Пастор церквизаснував Лігу минулого року, аби об’єднати та подружити всі флорбольні команди, доносити дітям християнські цінності.«Діти легко потрапляють у компанії, де їх заохочують курити, пити, вживати наркотики, красти. Я хотів створити платформу, де вони можуть бачити інше життя. Разом з церквою ми хочемо закладати в них інші цінності – добро, милосердя, любов, прощення. Ми хочемо навчити їх не конкурувати, як це часто відбувається у спорті, а дружити і поважати один одного», – розповідає Антон Тимонішин.Однією з умов Ліги є участь у вечірній зустрічі, під час якої дітям розповідали Євангеліє. Діти також дізнались про те, якою є справжня команда, а ще почули свідчення від одного з тренерів про те, як змінилось його життя після того, як він повірив в Бога.«Я очікував, що будуть учасники, які не захочуть прийти в церкву, скажуть, що це їм не потрібно і вони просто хочуть грати у флорбол. Але ввечері на служінні були всі команди. Коли я чув, як 500 дітей разом співають християнські пісні, я розумів, що в України є майбутнє», – ділиться пастор.Всього в іграх взяли участь 35 команд. Це вдвічі більше, ніж було минулого року. Приїхали учасники із Львівської, Рівненської, Київської, Дніпропетровської, Тернопільської, Івано-Франківської, Закарпатської та Волинської областей.«За два дні відбулося 100 матчів. Змагались діти двох вікових категорій – до 13 та до 16 років. У фінальну частину потрапить 8 команд з кожної категорії, які змагатимуться за кубок», – повідомив тренер луцької команди флорболістів Давид Марковський.Фінальні змагання проведуть влітку 2020 року в Бучі Київської області. Там кращі команди та кращі гравці за підсумками усіх турів отримають нагороди.