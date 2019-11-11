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На Донбасі знову порушили режим тиші та поранили військового

На Донбасі знову порушили режим тиші та поранили військового
Протягом доби збройні формування Російської Федерації 7 разів порушили режим припинення вогню, під обстрілами отримав поранення військовослужбовець.

Про це повідомляє Українська правда.

Противник обстріляв позиції Об’єднаних сил із мінометів калібру 82 мм, гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів та іншої стрілецької зброї.

Штаб зафіксував три обстріли біля Луганського, також неподалік Південного, Гнутового, Верхньоторецького, Богданівки.

Додамо, що 10 листопада бойовики 11 разів порушили режим припинення вогню. Також у штабі ООС повідомили про поранення чотирьох військових.

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Теги: донбас, режим тиші, оос
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