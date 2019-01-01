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31 операція, 8 пологів та 4 п'яних водіїв: як пройшов тиждень у волинській лікарні

31 операція, 8 пологів та 4 п'яних водіїв: як пройшов тиждень у волинській лікарні
У приймальне відділення Нововолинської центральної міської лікарні за минулий тиждень звернулося 242 особи з них 55 дітей.

Про це повідомляє Нововолинська ЦМЛ у фейсбуці.

Госпіталізовано: 190 осіб, у тому числі:

• з гострим порушенням мозкового кровообігу: 3;
• з алкогольною інтоксикацією: 2;
• госпіталізовано з травмами різного характеру: 9.

У приймальному відділення надана медична допомога 84 хворим, у тому числі 43 дітям.

Доставлено потерпілих внаслідок нещасних випадків на виробництві: 1.

Доставлено хворих із заподіяними тілесними ушкодженнями кримінального характеру: 5.

Виявлено 4 водії у стані алкогольного сп’яніння.

В акушерсько-гінекологічному відділенні:

• відбулося 8 пологів;
• народилося 8 дітей (3 хлопчики та 5 дівчаток);
• шляхом оперативного втручання народилося дітей: 1;
• іногородні жительки: 2.

Проведено 31 операція: з них 7 по екстрених показах.
Проведено малоінвазивних операцій: 5.

Лікарями-спеціалістами поліклініки прийнято 2132 пацієнти.
В поліклініці проведено:

• 242 перев’язки;
• 799 різних маніпуляцій;
• 26 операцій.

Надано медичну допомогу 32 особам з невиробничими та побутовими травмами.

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Теги: лікарня, звіт, нововолинськ
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