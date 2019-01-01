31 операція, 8 пологів та 4 п'яних водіїв: як пройшов тиждень у волинській лікарні
Сьогодні, 03:26
У приймальне відділення Нововолинської центральної міської лікарні за минулий тиждень звернулося 242 особи з них 55 дітей.
Про це повідомляє Нововолинська ЦМЛ у фейсбуці.
Госпіталізовано: 190 осіб, у тому числі:
• з гострим порушенням мозкового кровообігу: 3;
• з алкогольною інтоксикацією: 2;
• госпіталізовано з травмами різного характеру: 9.
У приймальному відділення надана медична допомога 84 хворим, у тому числі 43 дітям.
Доставлено потерпілих внаслідок нещасних випадків на виробництві: 1.
Доставлено хворих із заподіяними тілесними ушкодженнями кримінального характеру: 5.
Виявлено 4 водії у стані алкогольного сп’яніння.
В акушерсько-гінекологічному відділенні:
• відбулося 8 пологів;
• народилося 8 дітей (3 хлопчики та 5 дівчаток);
• шляхом оперативного втручання народилося дітей: 1;
• іногородні жительки: 2.
Проведено 31 операція: з них 7 по екстрених показах.
Проведено малоінвазивних операцій: 5.
Лікарями-спеціалістами поліклініки прийнято 2132 пацієнти.
В поліклініці проведено:
• 242 перев’язки;
• 799 різних маніпуляцій;
• 26 операцій.
Надано медичну допомогу 32 особам з невиробничими та побутовими травмами.
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Про це повідомляє Нововолинська ЦМЛ у фейсбуці.
Госпіталізовано: 190 осіб, у тому числі:
• з гострим порушенням мозкового кровообігу: 3;
• з алкогольною інтоксикацією: 2;
• госпіталізовано з травмами різного характеру: 9.
У приймальному відділення надана медична допомога 84 хворим, у тому числі 43 дітям.
Доставлено потерпілих внаслідок нещасних випадків на виробництві: 1.
Доставлено хворих із заподіяними тілесними ушкодженнями кримінального характеру: 5.
Виявлено 4 водії у стані алкогольного сп’яніння.
В акушерсько-гінекологічному відділенні:
• відбулося 8 пологів;
• народилося 8 дітей (3 хлопчики та 5 дівчаток);
• шляхом оперативного втручання народилося дітей: 1;
• іногородні жительки: 2.
Проведено 31 операція: з них 7 по екстрених показах.
Проведено малоінвазивних операцій: 5.
Лікарями-спеціалістами поліклініки прийнято 2132 пацієнти.
В поліклініці проведено:
• 242 перев’язки;
• 799 різних маніпуляцій;
• 26 операцій.
Надано медичну допомогу 32 особам з невиробничими та побутовими травмами.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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