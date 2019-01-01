31 операція, 8 пологів та 4 п'яних водіїв: як пройшов тиждень у волинській лікарні





Про це повідомляє



Госпіталізовано: 190 осіб, у тому числі:



• з гострим порушенням мозкового кровообігу: 3;

• з алкогольною інтоксикацією: 2;

• госпіталізовано з травмами різного характеру: 9.



У приймальному відділення надана медична допомога 84 хворим, у тому числі 43 дітям.



Доставлено потерпілих внаслідок нещасних випадків на виробництві: 1.



Доставлено хворих із заподіяними тілесними ушкодженнями кримінального характеру: 5.



Виявлено 4 водії у стані алкогольного сп’яніння.



В акушерсько-гінекологічному відділенні:



• відбулося 8 пологів;

• народилося 8 дітей (3 хлопчики та 5 дівчаток);

• шляхом оперативного втручання народилося дітей: 1;

• іногородні жительки: 2.



Проведено 31 операція: з них 7 по екстрених показах.

Проведено малоінвазивних операцій: 5.



Лікарями-спеціалістами поліклініки прийнято 2132 пацієнти.

В поліклініці проведено:



• 242 перев’язки;

• 799 різних маніпуляцій;

• 26 операцій.



Надано медичну допомогу 32 особам з невиробничими та побутовими травмами.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. У приймальне відділення Нововолинської центральної міської лікарні за минулий тиждень звернулося 242 особи з них 55 дітей.Про це повідомляє Нововолинська ЦМЛ у фейсбуці.Госпіталізовано: 190 осіб, у тому числі:• з гострим порушенням мозкового кровообігу: 3;• з алкогольною інтоксикацією: 2;• госпіталізовано з травмами різного характеру: 9.У приймальному відділення надана медична допомога 84 хворим, у тому числі 43 дітям.Доставлено потерпілих внаслідок нещасних випадків на виробництві: 1.Доставлено хворих із заподіяними тілесними ушкодженнями кримінального характеру: 5.Виявлено 4 водії у стані алкогольного сп’яніння.В акушерсько-гінекологічному відділенні:• відбулося 8 пологів;• народилося 8 дітей (3 хлопчики та 5 дівчаток);• шляхом оперативного втручання народилося дітей: 1;• іногородні жительки: 2.Проведено 31 операція: з них 7 по екстрених показах.Проведено малоінвазивних операцій: 5.Лікарями-спеціалістами поліклініки прийнято 2132 пацієнти.В поліклініці проведено:• 242 перев’язки;• 799 різних маніпуляцій;• 26 операцій.Надано медичну допомогу 32 особам з невиробничими та побутовими травмами.

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