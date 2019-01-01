В Україні штрафуватимуть таксистів без автокрісел





Новий закон - вже на підписі у президента. За ним водіїв, які возять дітей без автокрісел, невдовзі почнуть штрафувати. Таксисти певні, що вони мають бути поза цим законом, - повідомляє



Водіїв, які возять дітей без автокрісел, невдовзі почнуть штрафувати: 510 гривень платитимуть уперше, 850 гривень - за повторне правопорушення. Таксисти категорично не згодні. Пан Володимир за кермом уже 30 років, 5 із них - приватний перевізник. Показує ТСН автокрісло, лише аби довести, що мати його геть незручно. А купувати його не збирається.



"Якщо я буду його з собою возити, то куди потім вантаж класти? Мені простіше відмовити пасажиру".



Так само - і його колеги. Вони демонструють ТСН три різні автокрісла на різний вік. І кажуть, що їх мати - аж надто дорого та не вгадаєш, якого саме віку повезуть дитину. Схожих замовлень до того ж лише 1-2%. Тож вимагають переписати закон.



Пані Тетяна якось їхала на задньому сидінні та тримала доньку на руках. Таксі пригальмувало, а малеча ледь не вилетіла в мами з рук. Жінка каже, таксі з автокріслом майже немає. Новий закон схвалює. Хоч певна, штрафи потрібні більші.



"Що їм буде вигідніше купити автокрісло, а те, що зараз озвучують, недостатньо. От якби йому було тисяч 20-30".



Таксистів із кріслом потрібно більше, підтверджує мама Віки пані Ганна.



У пана Руслана в салоні бусика аж три автокрісла. І не тому, що в нього велике авто. А саме задля безпеки. Ні начиння, ані сусідство дітей водія не бентежить.



Більшість таксистів, опитаних ТСН, були не такі привітні. Таксисти, зокрема, хапаються за нібито юридичну колізію в законі - там не прописано слово "автокрісло", а засоби перевезення. Юристи кажуть, це маніпуляція.



"У нас в країні немає інших засобів, окрім спеціалізованих автокрісел для дитини. Наразі є єдиним спеціальним засобом, де можна перевозити дитину, який відповідатиме вимогам, які ставляться, є автокрісло для дитини. Вони і раніше так були зобов'язані їх перевозити, але розмір штрафу був менший, тому вони могли собі дозволити порушити правила дорожнього руху і сплатити штраф, який був 50 гривень мінімальний".



Натомість у Мережі люди обурюються відмовами в таксі перевозити їхніх дітей безпечно.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Перевізники відмовляються купувати в салони крісла для дітей, відповідно і платити штрафи за транспортування дітей у неналежних для цього умовах в салоні.Новий закон - вже на підписі у президента. За ним водіїв, які возять дітей без автокрісел, невдовзі почнуть штрафувати. Таксисти певні, що вони мають бути поза цим законом, - повідомляє ТСН Водіїв, які возять дітей без автокрісел, невдовзі почнуть штрафувати: 510 гривень платитимуть уперше, 850 гривень - за повторне правопорушення. Таксисти категорично не згодні. Пан Володимир за кермом уже 30 років, 5 із них - приватний перевізник. Показує ТСН автокрісло, лише аби довести, що мати його геть незручно. А купувати його не збирається."Якщо я буду його з собою возити, то куди потім вантаж класти? Мені простіше відмовити пасажиру".Так само - і його колеги. Вони демонструють ТСН три різні автокрісла на різний вік. І кажуть, що їх мати - аж надто дорого та не вгадаєш, якого саме віку повезуть дитину. Схожих замовлень до того ж лише 1-2%. Тож вимагають переписати закон.Пані Тетяна якось їхала на задньому сидінні та тримала доньку на руках. Таксі пригальмувало, а малеча ледь не вилетіла в мами з рук. Жінка каже, таксі з автокріслом майже немає. Новий закон схвалює. Хоч певна, штрафи потрібні більші."Що їм буде вигідніше купити автокрісло, а те, що зараз озвучують, недостатньо. От якби йому було тисяч 20-30".Таксистів із кріслом потрібно більше, підтверджує мама Віки пані Ганна.У пана Руслана в салоні бусика аж три автокрісла. І не тому, що в нього велике авто. А саме задля безпеки. Ні начиння, ані сусідство дітей водія не бентежить.Більшість таксистів, опитаних ТСН, були не такі привітні. Таксисти, зокрема, хапаються за нібито юридичну колізію в законі - там не прописано слово "автокрісло", а засоби перевезення. Юристи кажуть, це маніпуляція."У нас в країні немає інших засобів, окрім спеціалізованих автокрісел для дитини. Наразі є єдиним спеціальним засобом, де можна перевозити дитину, який відповідатиме вимогам, які ставляться, є автокрісло для дитини. Вони і раніше так були зобов'язані їх перевозити, але розмір штрафу був менший, тому вони могли собі дозволити порушити правила дорожнього руху і сплатити штраф, який був 50 гривень мінімальний".Натомість у Мережі люди обурюються відмовами в таксі перевозити їхніх дітей безпечно.

Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію