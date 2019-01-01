В Україні штрафуватимуть таксистів без автокрісел
Сьогодні, 04:31
Перевізники відмовляються купувати в салони крісла для дітей, відповідно і платити штрафи за транспортування дітей у неналежних для цього умовах в салоні.
Новий закон - вже на підписі у президента. За ним водіїв, які возять дітей без автокрісел, невдовзі почнуть штрафувати. Таксисти певні, що вони мають бути поза цим законом, - повідомляє ТСН.
Водіїв, які возять дітей без автокрісел, невдовзі почнуть штрафувати: 510 гривень платитимуть уперше, 850 гривень - за повторне правопорушення. Таксисти категорично не згодні. Пан Володимир за кермом уже 30 років, 5 із них - приватний перевізник. Показує ТСН автокрісло, лише аби довести, що мати його геть незручно. А купувати його не збирається.
"Якщо я буду його з собою возити, то куди потім вантаж класти? Мені простіше відмовити пасажиру".
Так само - і його колеги. Вони демонструють ТСН три різні автокрісла на різний вік. І кажуть, що їх мати - аж надто дорого та не вгадаєш, якого саме віку повезуть дитину. Схожих замовлень до того ж лише 1-2%. Тож вимагають переписати закон.
Пані Тетяна якось їхала на задньому сидінні та тримала доньку на руках. Таксі пригальмувало, а малеча ледь не вилетіла в мами з рук. Жінка каже, таксі з автокріслом майже немає. Новий закон схвалює. Хоч певна, штрафи потрібні більші.
"Що їм буде вигідніше купити автокрісло, а те, що зараз озвучують, недостатньо. От якби йому було тисяч 20-30".
Таксистів із кріслом потрібно більше, підтверджує мама Віки пані Ганна.
У пана Руслана в салоні бусика аж три автокрісла. І не тому, що в нього велике авто. А саме задля безпеки. Ні начиння, ані сусідство дітей водія не бентежить.
Більшість таксистів, опитаних ТСН, були не такі привітні. Таксисти, зокрема, хапаються за нібито юридичну колізію в законі - там не прописано слово "автокрісло", а засоби перевезення. Юристи кажуть, це маніпуляція.
"У нас в країні немає інших засобів, окрім спеціалізованих автокрісел для дитини. Наразі є єдиним спеціальним засобом, де можна перевозити дитину, який відповідатиме вимогам, які ставляться, є автокрісло для дитини. Вони і раніше так були зобов'язані їх перевозити, але розмір штрафу був менший, тому вони могли собі дозволити порушити правила дорожнього руху і сплатити штраф, який був 50 гривень мінімальний".
Натомість у Мережі люди обурюються відмовами в таксі перевозити їхніх дітей безпечно.
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Новий закон - вже на підписі у президента. За ним водіїв, які возять дітей без автокрісел, невдовзі почнуть штрафувати. Таксисти певні, що вони мають бути поза цим законом, - повідомляє ТСН.
Водіїв, які возять дітей без автокрісел, невдовзі почнуть штрафувати: 510 гривень платитимуть уперше, 850 гривень - за повторне правопорушення. Таксисти категорично не згодні. Пан Володимир за кермом уже 30 років, 5 із них - приватний перевізник. Показує ТСН автокрісло, лише аби довести, що мати його геть незручно. А купувати його не збирається.
"Якщо я буду його з собою возити, то куди потім вантаж класти? Мені простіше відмовити пасажиру".
Так само - і його колеги. Вони демонструють ТСН три різні автокрісла на різний вік. І кажуть, що їх мати - аж надто дорого та не вгадаєш, якого саме віку повезуть дитину. Схожих замовлень до того ж лише 1-2%. Тож вимагають переписати закон.
Пані Тетяна якось їхала на задньому сидінні та тримала доньку на руках. Таксі пригальмувало, а малеча ледь не вилетіла в мами з рук. Жінка каже, таксі з автокріслом майже немає. Новий закон схвалює. Хоч певна, штрафи потрібні більші.
"Що їм буде вигідніше купити автокрісло, а те, що зараз озвучують, недостатньо. От якби йому було тисяч 20-30".
Таксистів із кріслом потрібно більше, підтверджує мама Віки пані Ганна.
У пана Руслана в салоні бусика аж три автокрісла. І не тому, що в нього велике авто. А саме задля безпеки. Ні начиння, ані сусідство дітей водія не бентежить.
Більшість таксистів, опитаних ТСН, були не такі привітні. Таксисти, зокрема, хапаються за нібито юридичну колізію в законі - там не прописано слово "автокрісло", а засоби перевезення. Юристи кажуть, це маніпуляція.
"У нас в країні немає інших засобів, окрім спеціалізованих автокрісел для дитини. Наразі є єдиним спеціальним засобом, де можна перевозити дитину, який відповідатиме вимогам, які ставляться, є автокрісло для дитини. Вони і раніше так були зобов'язані їх перевозити, але розмір штрафу був менший, тому вони могли собі дозволити порушити правила дорожнього руху і сплатити штраф, який був 50 гривень мінімальний".
Натомість у Мережі люди обурюються відмовами в таксі перевозити їхніх дітей безпечно.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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