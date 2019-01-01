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Поляки зможуть без візи відвідати США

Поляки зможуть без візи відвідати США
З понеділка, 11 листопада, Польща приєдналася до американської програмі безвізових поїздок.

Про це пишуть Українські новини посилаючись на польське агентство PAP.

Ця програма надає громадянам країн-учасниць право в'їзду в Сполучені Штати з метою бізнесу або туризму до 90 днів без візи.

Про рішення включити Польщу в відповідну програму раніше оголосив виконуючий обов'язки голови Агентства національної безпеки США Кевін МакАлинан. Рішення набуло чинності з дня незалежності Польщі 11 листопада - поляки тепер можуть їздити до США без віз з метою туризму чи бізнесу на термін до 90 днів.

Для подорожі, однак, потрібні реєстрація і отримання згоди на подорож через електронну систему авторизації, біометричний паспорт, дійсний ще не менше 90 днів, зворотний квиток або квиток на подальшу подорож з датою виїзду з США.

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Теги: поляки, безвіз, сша, подорож
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