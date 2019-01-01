YouTube блокуватиме користувачів, які не дивитимуться рекламу





Під такий опис потрапляють облікові записи, власники яких не дивляться рекламу, а також не оплачують підписку. Вони не приносять ніякого доходу, тому «пошуковий гігант», судячи з усього, і хоче позбавити всіх таких можливості дивитися відеоролики, - пише



При цьому не зовсім зрозуміло, як саме Google буде визначати, представляє конкретний користувач «комерційний сенс», або ж ні, адже можливо хтось оформить платіжну підписку YouTube Premium в майбутньому, а якщо американська корпорація піддасть його блокування, то вона сама втратить потенційного клієнта. Простіше кажучи, у журналістів немає ніяких подробиць про те, як саме відеосервіс буде відбирати облікові записи, які виявляться заблоковані і вилучені. Представники компанії поки що ніяк не коментують таку нову угоду користувача, з яким в обов’язковому порядку змушені погоджуватися всі користувачі перед початком використання відеохостингу.



На думку деяких експертів, Google збирається блокувати користувачів, які не дивляться рекламу не через те, що вони її пропускають, а саме за використання різного роду засобів обходу реклами, в тому числі AdBlock YouTube. Такі дозволяють переглядати відеоролики без рекламних вставок, що позбавляє творців контенту доходу, також як і американську корпорацію. Втім, робити остаточні висновки з цього приводу ще рано, тому що офіційно така інформація поки що зовсім ніяк не коментується. Залишається вірити, що «пошуковий гігант» не стане прирівнювати користувачів до числа «комерційно непотрібних», тим самим піддаючи їх блокування. Чи якісь користувачі позитивно поставляться до таких значних змін.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Буквально вчора набрали чинності нові правила, згідно з якими тепер відеохостинг має право блокувати всіх користувачів, які «не мають комерційного сенсу».Під такий опис потрапляють облікові записи, власники яких не дивляться рекламу, а також не оплачують підписку. Вони не приносять ніякого доходу, тому «пошуковий гігант», судячи з усього, і хоче позбавити всіх таких можливості дивитися відеоролики, - пише iTechua При цьому не зовсім зрозуміло, як саме Google буде визначати, представляє конкретний користувач «комерційний сенс», або ж ні, адже можливо хтось оформить платіжну підписку YouTube Premium в майбутньому, а якщо американська корпорація піддасть його блокування, то вона сама втратить потенційного клієнта. Простіше кажучи, у журналістів немає ніяких подробиць про те, як саме відеосервіс буде відбирати облікові записи, які виявляться заблоковані і вилучені. Представники компанії поки що ніяк не коментують таку нову угоду користувача, з яким в обов’язковому порядку змушені погоджуватися всі користувачі перед початком використання відеохостингу.На думку деяких експертів, Google збирається блокувати користувачів, які не дивляться рекламу не через те, що вони її пропускають, а саме за використання різного роду засобів обходу реклами, в тому числі AdBlock YouTube. Такі дозволяють переглядати відеоролики без рекламних вставок, що позбавляє творців контенту доходу, також як і американську корпорацію. Втім, робити остаточні висновки з цього приводу ще рано, тому що офіційно така інформація поки що зовсім ніяк не коментується. Залишається вірити, що «пошуковий гігант» не стане прирівнювати користувачів до числа «комерційно непотрібних», тим самим піддаючи їх блокування. Чи якісь користувачі позитивно поставляться до таких значних змін.

Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію