Лікарі врятували волинянку, яка хворіла на рак нирок. ФОТО

У Ковельському МТМО провели малоінвазивне оперативне лікування для жінки у якої нирка була уражена раковими клітинами.Про це повідомляють на сторінці Ковельського МТМО.Хворій з однією функціонуючою ниркою успішно проведена лапароскопічна резекція пухлини нирки з повним збереженням функції органа.Як розповідають у дописі, кілька років пацієнтка спостерігалась в декількох клініках, де їй було відмовлено в лікуванні у зв'язку з високою складністю операції та високим ризиком втрати єдиної функціонуючої нирки.Лікарі Ковельського центру ендоурології професійно провели надскладну операцію і всього в три проколи повністю видалили пухлину.