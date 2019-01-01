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Лікарі врятували волинянку, яка хворіла на рак нирок. ФОТО

Лікарі врятували волинянку, яка хворіла на рак нирок. ФОТО
У Ковельському МТМО провели малоінвазивне оперативне лікування для жінки у якої нирка була уражена раковими клітинами.

Про це повідомляють на сторінці Ковельського МТМО.

Хворій з однією функціонуючою ниркою успішно проведена лапароскопічна резекція пухлини нирки з повним збереженням функції органа.

Як розповідають у дописі, кілька років пацієнтка спостерігалась в декількох клініках, де їй було відмовлено в лікуванні у зв'язку з високою складністю операції та високим ризиком втрати єдиної функціонуючої нирки.

Лікарі Ковельського центру ендоурології професійно провели надскладну операцію і всього в три проколи повністю видалили пухлину.

Лікарі врятували волинянку, яка хворіла на рак нирок. ФОТО

Лікарі врятували волинянку, яка хворіла на рак нирок. ФОТО

Лікарі врятували волинянку, яка хворіла на рак нирок. ФОТО


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Теги: ковель, лікарня, онко
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