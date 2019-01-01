Лікарі врятували волинянку, яка хворіла на рак нирок. ФОТО
Сьогодні, 00:15
У Ковельському МТМО провели малоінвазивне оперативне лікування для жінки у якої нирка була уражена раковими клітинами.
Про це повідомляють на сторінці Ковельського МТМО.
Хворій з однією функціонуючою ниркою успішно проведена лапароскопічна резекція пухлини нирки з повним збереженням функції органа.
Як розповідають у дописі, кілька років пацієнтка спостерігалась в декількох клініках, де їй було відмовлено в лікуванні у зв'язку з високою складністю операції та високим ризиком втрати єдиної функціонуючої нирки.
Лікарі Ковельського центру ендоурології професійно провели надскладну операцію і всього в три проколи повністю видалили пухлину.
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Про це повідомляють на сторінці Ковельського МТМО.
Хворій з однією функціонуючою ниркою успішно проведена лапароскопічна резекція пухлини нирки з повним збереженням функції органа.
Як розповідають у дописі, кілька років пацієнтка спостерігалась в декількох клініках, де їй було відмовлено в лікуванні у зв'язку з високою складністю операції та високим ризиком втрати єдиної функціонуючої нирки.
Лікарі Ковельського центру ендоурології професійно провели надскладну операцію і всього в три проколи повністю видалили пухлину.
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