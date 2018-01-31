У Горохівському коледжі відбудеться день відкритих дверей





Про це повідомили у Горохівському коледжу ЛНАУ.



Захід організують 13 листопада о 12:00.



Місце проведення: місто Горохів, вулиця Студентська 8.





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