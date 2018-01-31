У Горохівському коледжі відбудеться день відкритих дверей
Сьогодні, 08:15
Учні старших класів і училищ та їх батьки мають можливість побувати на бухгалтерському відділенні Горохівського коледжу.
Про це повідомили у Горохівському коледжу ЛНАУ.
Захід організують 13 листопада о 12:00.
Місце проведення: місто Горохів, вулиця Студентська 8.
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Про це повідомили у Горохівському коледжу ЛНАУ.
Захід організують 13 листопада о 12:00.
Місце проведення: місто Горохів, вулиця Студентська 8.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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