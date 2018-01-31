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У Горохівському коледжі відбудеться день відкритих дверей

У Горохівському коледжі відбудеться день відкритих дверей
Учні старших класів і училищ та їх батьки мають можливість побувати на бухгалтерському відділенні Горохівського коледжу.

Про це повідомили у Горохівському коледжу ЛНАУ.

Захід організують 13 листопада о 12:00.

Місце проведення: місто Горохів, вулиця Студентська 8.

У Горохівському коледжі відбудеться день відкритих дверей

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Теги: коледж, навчання, студенти
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