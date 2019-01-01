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Лучани не хочуть платити свою частку за ремонт ліфтів

Лучани не хочуть платити свою частку за ремонт ліфтів
Мешканці Луцька часто відмовляються платити передбачену частку співфінансування на ремонт ліфтів.

Про це йшлося у вівторок, 12 листопада, під час оперативної наради у Луцькраді.

Заступник мера Луцька Григорій Недопад повідомив, що часто лучани телефонують на лінію оперативного реагування міської ради, повідомляють про зупинку ліфтів, проте не хочуть збирати частку у 30%, що передбачена відповідною програмою.

«Міська рада свої зобов’язання виконує, виділяємо 70% від співфінансування. Тому прошу мешканців активізуватися», – сказав він.

Варто зазначити, що на сьогодні через закінчення терміну експлуатації у Луцьку зупинили 24 ліфти.

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Теги: Луцьк, ремонт, ліфти, місто, гроші
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