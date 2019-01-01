Лучани не хочуть платити свою частку за ремонт ліфтів
Сьогодні, 10:16
Мешканці Луцька часто відмовляються платити передбачену частку співфінансування на ремонт ліфтів.
Про це йшлося у вівторок, 12 листопада, під час оперативної наради у Луцькраді.
Заступник мера Луцька Григорій Недопад повідомив, що часто лучани телефонують на лінію оперативного реагування міської ради, повідомляють про зупинку ліфтів, проте не хочуть збирати частку у 30%, що передбачена відповідною програмою.
«Міська рада свої зобов’язання виконує, виділяємо 70% від співфінансування. Тому прошу мешканців активізуватися», – сказав він.
Варто зазначити, що на сьогодні через закінчення терміну експлуатації у Луцьку зупинили 24 ліфти.
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Про це йшлося у вівторок, 12 листопада, під час оперативної наради у Луцькраді.
Заступник мера Луцька Григорій Недопад повідомив, що часто лучани телефонують на лінію оперативного реагування міської ради, повідомляють про зупинку ліфтів, проте не хочуть збирати частку у 30%, що передбачена відповідною програмою.
«Міська рада свої зобов’язання виконує, виділяємо 70% від співфінансування. Тому прошу мешканців активізуватися», – сказав він.
Варто зазначити, що на сьогодні через закінчення терміну експлуатації у Луцьку зупинили 24 ліфти.
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