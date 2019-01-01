Лучани не хочуть платити свою частку за ремонт ліфтів

Мешканці Луцька часто відмовляються платити передбачену частку співфінансування на ремонт ліфтів.Про це йшлося у вівторок, 12 листопада, під час оперативної наради у Луцькраді.Заступник мера Луцькаповідомив, що часто лучани телефонують на лінію оперативного реагування міської ради, повідомляють про зупинку ліфтів, проте не хочуть збирати частку у 30%, що передбачена відповідною програмою.«Міська рада свої зобов’язання виконує, виділяємо 70% від співфінансування. Тому прошу мешканців активізуватися», – сказав він.Варто зазначити, що на сьогодні через закінчення терміну експлуатації у Луцьку зупинили 24 ліфти.