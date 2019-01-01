вхід реєстрація
Правила   Реклама   Контакти  

Курс валют у Луцьку на 12 листопада

Курс валют у Луцьку на 12 листопада
Офіційний курс долара у Луцьку: купівля – 24.335, а продаж – 24.692.

Євро при купівлі становить – 26.763, продажу – 27.300.

Курс російського рубля: купівля – 0.332, продаж – 0.393.

Щодо польського злотого, то купівля становить – 5.973, продаж – 6.514.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Теги: курс, гроші, валюта, Луцьк
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Завантаження...
﻿
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
Повідомили, чи потрібні будуть студентські та учнівські після введення е-квитка
Петро Філюк став суддею Конституційного Суду України
Як луцьким школярам отримати електронний квиток. ДЕТАЛЬНА ІНСТРУКЦІЯ
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
Традиції, прикмети і заборони: яке свято 12 листопада і що не можна робити в цей день
Сьогодні, 09:33
Е-квиток у Луцьку: скільки людей отримали та скільки транспорту обладнали валідаторами
Сьогодні, 09:12
Курс валют у Луцьку на 12 листопада
Сьогодні, 09:05
«Права купіл, єздіть нє купіл»: Пустовіт просить жорстко карати водіїв-порушників
Сьогодні, 09:02
Ажіотаж не вщухає: лучани продовжують стояти в чергах за е-квитками
Сьогодні, 08:57
Схожі новини
Курс валют у Луцьку на 11 листопада Курс валют у Луцьку на 11 листопада
11 листопад, 09:25
Долар і євро «падають» в ціні: курс валют у Луцьку на 8 листопада Долар і євро «падають» в ціні: курс валют у Луцьку на 8 листопада
08 листопад, 09:20
Курс валют у Луцьку на 31 жовтня Курс валют у Луцьку на 31 жовтня
31 жовтень, 09:10
Курс валют у Луцьку на 30 жовтня Курс валют у Луцьку на 30 жовтня
30 жовтень, 09:15
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
Лучани не хочуть платити свою частку за ремонт ліфтів
Сьогодні, 10:16
 0
На Волині подружжя та їхнє немовля потрапили до реанімації після застілля
Сьогодні, 10:03
 0
Традиції, прикмети і заборони: яке свято 12 листопада і що не можна робити в цей день
Сьогодні, 09:33
 0
Е-квиток у Луцьку: скільки людей отримали та скільки транспорту обладнали валідаторами
Сьогодні, 09:12
 0
Курс валют у Луцьку на 12 листопада
Сьогодні, 09:05
 0
Медіа
відео
1/8
﻿