На Волині подружжя та їхнє немовля потрапили до реанімації після застілля. ОНОВЛЕНО
Сьогодні, 10:03
11 листопада на Ківерцівщині місцевий фермер не застав на роботі двох своїх працівників, а оскільки додзвонитися не зміг, то відправив за ними додому. Та прибувши на місце, люди застали сумну картину – посеред помешкання без свідомості лежав чоловік та дружина, біля них немовля - теж непритомне.
Зі слів лікаря-анестезіолога Луцької міськрайонної лікарні №2, волиняни поступили в лікарню як невідомі, у безсвідомому стані, пишуть "Волинські новини".
"Поступили під виглядом отруєння сурогатом, або грибного отруєння. Обстеження проводиться, перша медична допомога надана, лікуються", - прокоментував лікар.
Обом, і чоловіку і жінці, - близько сорока років. Лікарі припускають – напередодні вони випили зайвого, бо в організмі явні ознаки отруєння, до того ж сурогатом. Та найстрашніше те, що семимісячний хлопчик, якого теж виявили в помешканні непритомним – знаходиться на грудному вигодовуванні, а тому інтоксикація мами передалась і немовляті. Дитя доставили у Волинську обласну дитячу лікарню.
"До нашої установи було госпіталізовано немовля, віком 7 місяців, з Ківерцівського району. стан важкий.
Нині йде обстеження, консультація профільними спеціалістами", - прокоментував завідувач відділення анестезіології Волинської обласної дитячої лікарні Юрій Ричук.
На щастя, немовлятко вже прийшло до тями, а от його батьки у вкрай важкому стані в реанімації, і ніяких прогнозів щодо їхнього одужання лікарі дати не можуть.
Станом на 11:18 стало відомо, що 45-річний чоловік помер у лікарні.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Зі слів лікаря-анестезіолога Луцької міськрайонної лікарні №2, волиняни поступили в лікарню як невідомі, у безсвідомому стані, пишуть "Волинські новини".
"Поступили під виглядом отруєння сурогатом, або грибного отруєння. Обстеження проводиться, перша медична допомога надана, лікуються", - прокоментував лікар.
Обом, і чоловіку і жінці, - близько сорока років. Лікарі припускають – напередодні вони випили зайвого, бо в організмі явні ознаки отруєння, до того ж сурогатом. Та найстрашніше те, що семимісячний хлопчик, якого теж виявили в помешканні непритомним – знаходиться на грудному вигодовуванні, а тому інтоксикація мами передалась і немовляті. Дитя доставили у Волинську обласну дитячу лікарню.
"До нашої установи було госпіталізовано немовля, віком 7 місяців, з Ківерцівського району. стан важкий.
Нині йде обстеження, консультація профільними спеціалістами", - прокоментував завідувач відділення анестезіології Волинської обласної дитячої лікарні Юрій Ричук.
На щастя, немовлятко вже прийшло до тями, а от його батьки у вкрай важкому стані в реанімації, і ніяких прогнозів щодо їхнього одужання лікарі дати не можуть.
Станом на 11:18 стало відомо, що 45-річний чоловік помер у лікарні.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Завантаження...
Коментарі 0
Останні новини
Повідомили, чому у Луцьку досі не повністю запрацював реабілітаційний центр для атовців
Сьогодні, 10:30
Лучани не хочуть платити свою частку за ремонт ліфтів
Сьогодні, 10:16
На Волині подружжя та їхнє немовля потрапили до реанімації після застілля. ОНОВЛЕНО
Сьогодні, 10:03
Традиції, прикмети і заборони: яке свято 12 листопада і що не можна робити в цей день
Сьогодні, 09:33
Е-квиток у Луцьку: скільки людей отримали та скільки транспорту обладнали валідаторами
Сьогодні, 09:12