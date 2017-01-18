Волинь – в лідерах на шляху до Європи





Набула чинності Угода про асоціацію. Українці отримали можливість подорожувати до ЄС без віз. Рух до членства в Європейському Союзі був закріплений у Конституції, - повідомляє



Експерти Центру "Нова Європа" у співпраці з Урядовим офісом координації європейської та євроатлантичної інтеграції створили "Євромапу" – рейтинг областей. Він складений на основі відповідності до індикаторів, які, на їхню думку, найбільш виразно відображають динаміку зближення окремих регіонів країни з ЄС.



Методологія



Аби отримати найбільш об’єктивну та вичерпну картину рівня європейської інтеграції в різних областях, ми розробили 34 відповідних індикатори в рамках таких восьми сфер:



Економічна інтеграція



Інфраструктура



Локальна демократія та підзвітність



Освітня, наукова та культурна інтеграція



Енергетична та екологічна політика



Гендерна рівність



Комунікація євроінтеграції



Ширше партнерство



Індикатори, своєю чергою, ми поділили на три групи залежно від їхньої ваги, тобто важливості для оцінки наближеності тієї чи іншої області до стандартів та найкращих практик держав-членів ЄС.



Індикатори, що мають найбільше значення, оцінювались у 10 балів, середнє – у 7 балів, найменше – у 5 балів.



Здебільшого за 10-бальною шкалою оцінювались економічні індикатори, за 7-бальною – індикатори зі сфер "локальна демократія та підзвітність", а також "комунікація євроінтеграції", за 5-бальною – індикатори зі сфер "гендерна рівність" та "ширше партнерство".



Оцінювання здійснювалося методом пропорційного рейтингування – від кращого результату тієї чи іншої області до гіршого – із застосуванням відповідного кроку.





*Дані наведені без урахування тимчасово окупованих територій АР Крим і м. Севастополя, Луганської та Донецької областей

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Уже п’ять років поспіль Україна на всіх рівнях декларує безальтернативність європейського вибору. Так, Волинська область займає 5 місце серед областей України, які наближаються до євроінтеграції.Набула чинності Угода про асоціацію. Українці отримали можливість подорожувати до ЄС без віз. Рух до членства в Європейському Союзі був закріплений у Конституції, - повідомляє "Європейська правда" Експерти Центру "Нова Європа" у співпраці з Урядовим офісом координації європейської та євроатлантичної інтеграції створили "Євромапу" – рейтинг областей. Він складений на основі відповідності до індикаторів, які, на їхню думку, найбільш виразно відображають динаміку зближення окремих регіонів країни з ЄС.Аби отримати найбільш об’єктивну та вичерпну картину рівня європейської інтеграції в різних областях, ми розробили 34 відповідних індикатори в рамках таких восьми сфер:Економічна інтеграціяІнфраструктураЛокальна демократія та підзвітністьОсвітня, наукова та культурна інтеграціяЕнергетична та екологічна політикаГендерна рівністьКомунікація євроінтеграціїШирше партнерствоІндикатори, своєю чергою, ми поділили на три групи залежно від їхньої ваги, тобто важливості для оцінки наближеності тієї чи іншої області до стандартів та найкращих практик держав-членів ЄС.Індикатори, що мають найбільше значення, оцінювались у 10 балів, середнє – у 7 балів, найменше – у 5 балів.Здебільшого за 10-бальною шкалою оцінювались економічні індикатори, за 7-бальною – індикатори зі сфер "локальна демократія та підзвітність", а також "комунікація євроінтеграції", за 5-бальною – індикатори зі сфер "гендерна рівність" та "ширше партнерство".Оцінювання здійснювалося методом пропорційного рейтингування – від кращого результату тієї чи іншої області до гіршого – із застосуванням відповідного кроку.

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