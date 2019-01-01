Волинянин, який допоміг викрити крадіїв металу з електроопори, 2 роки не платитиме за світло

У Горохівському районі викрили двох місцевих жителів, які задля матеріальної наживи пошкодили опору лінії електропередачі. Людину, яка допомогла поліції розкрити злочин, у ПрАТ «Волиньобленерго» нагородили дворічною передоплатою електричної енергії.Про це повідомляє пресслужба ПрАТ «Волиньобленерго».За допомогою інструментів зловмисники демонтували та вкрали два металеві швелери завдовжки 12 м із електроопори ВЛ-35 кВ Горохів-2-ЛМЗ №27. Горе-«бізнесменів» було затримано поліцією на місці злочину, стосовно них уже відкрили кримінальне провадження. Вони нестимуть матеріальну відповідальність та передбачене Кримінальним кодексом України покарання у вигляді позбавлення волі до шести років.ПрАТ «Волиньоблененерго» вдячне небайдужому жителеві Горохівського району, який повідомив правоохоронні органи про скоєння злочину, та нагородило порядну людину дворічною передоплатою споживання його домогосподарством електричної енергії. Адже демонтаж металевих деталей хоча б із однієї опори може призвести до падіння одночасно кількох опор і, як наслідок, знеструмити на тривалий час значну частину населених пунктів району.Завдаючи шкоду електрообладнанню, злодії наражають на небезпеку і своє життя, і життя інших людей, до того ж можливе пошкодження побутових електроприладів та виникнення пожеж. Такі крадіжки спричиняють суттєво більше збитків, ніж очікуваної вигоди. Адже відновлення пошкодженої електроопори займає чимало часу та ресурсів, відволікаючи бригади електромонтерів від планових робіт з реконструкції електромереж, а також викликає обурення волинян у зв'язку із порушенням щоденного укладу життя населення та бізнесу.За кожним фактом умисного пошкодження електрообладнання ПрАТ «Волиньобленерго» спільно з працівниками поліції проводить розслідування. Оскільки будь-яке втручання в електропостачання населених пунктів розцінюється як замах на енергобезпеку області.Енергетики закликають волинян разом подолати злочини на енергооб'єктах. Тому, хто попередить про крадіжку електроенергії, електрообладнання чи оливи з трансформаторних підстанцій або повідомить про злочин і вкаже на винуватців, обіцяють винагороду й цілковиту анонімність.Якщо ви помітили обірвані дроти на лініях електропередач або відкриту трансформаторну підстанцію, побачили роботи із демонтажу ліній електропередач або пошкодження обладнання трансформаторної підстанції сторонніми особами, негайно повідомляйте до ПрАТ «Волиньобленерго» номером телефону 0-800-21-01-31 або національну поліцію за номером 102 (дзвінки безплатні).