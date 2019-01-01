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Велодоріжки та LED-освітлення: на одній із луцьких вулиць триває капремонт. ФОТО

Велодоріжки та LED-освітлення: на одній із луцьких вулиць триває капремонт. ФОТО
У Луцьку триває капітальний ремонт на вулиці Рівненської. Здійснили заміну всіх підземних комунікацій, виклали асфальтове покриття, особлива увага – у зоні зупинки, де облаштовують міцну основу, що захистить від просідання.

Також встановили економічне і якісне LED-освітлення, замінили бордюри, виклали бруківкою пішохідні та велосипедні доріжки, - повідомив перший заступник Луцького міського голови Григорій Недопад.

За словами чиновника, фінансування капітального ремонту вулиці Рівненської у Луцьку – це переважно грантові кошти, яких не потрібно буде повертати, а отже для бюджету міста витрати стануть мінімально можливими.

Залучення європейських інвестицій на ремонт однієї з найбільш навантажених ділянок дороги стало можливим завдяки участі в міжнародному проекті «Покращення безпеки транскордонної дорожньої інфраструктури Хелма і Луцька». Донор - ЄС в рамках програми транскордонного співробітництва «Польща-Білорусь-Україна 2014-2020» CBC Programme Poland-Belarus-Ukraine.

"Для нашого міста бюджет проєкту складає більше 700 тис євро і одним із головних об′єктів у ньому є саме ділянка вулиці Рівненської довжиною від вулиці Задворецької до вулиці Купріна", - підсумував Григорій Недопад.

Велодоріжки та LED-освітлення: на одній із луцьких вулиць триває капремонт. ФОТО
Велодоріжки та LED-освітлення: на одній із луцьких вулиць триває капремонт. ФОТО

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Теги: капремонт, Рівненська, Луцьк
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