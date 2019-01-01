Велодоріжки та LED-освітлення: на одній із луцьких вулиць триває капремонт. ФОТО





Також встановили економічне і якісне LED-освітлення, замінили бордюри, виклали бруківкою пішохідні та велосипедні доріжки, - Григорій Недопад.



За словами чиновника, фінансування капітального ремонту вулиці Рівненської у Луцьку – це переважно грантові кошти, яких не потрібно буде повертати, а отже для бюджету міста витрати стануть мінімально можливими.



Залучення європейських інвестицій на ремонт однієї з найбільш навантажених ділянок дороги стало можливим завдяки участі в міжнародному проекті «Покращення безпеки транскордонної дорожньої інфраструктури Хелма і Луцька». Донор - ЄС в рамках програми транскордонного співробітництва «Польща-Білорусь-Україна 2014-2020» CBC Programme Poland-Belarus-Ukraine.



"Для нашого міста бюджет проєкту складає більше 700 тис євро і одним із головних об′єктів у ньому є саме ділянка вулиці Рівненської довжиною від вулиці Задворецької до вулиці Купріна", - підсумував Григорій Недопад.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. У Луцьку триває капітальний ремонт на вулиці Рівненської. Здійснили заміну всіх підземних комунікацій, виклали асфальтове покриття, особлива увага – у зоні зупинки, де облаштовують міцну основу, що захистить від просідання.Також встановили економічне і якісне LED-освітлення, замінили бордюри, виклали бруківкою пішохідні та велосипедні доріжки, - повідомив перший заступник Луцького міського головиЗа словами чиновника, фінансування капітального ремонту вулиці Рівненської у Луцьку – це переважно грантові кошти, яких не потрібно буде повертати, а отже для бюджету міста витрати стануть мінімально можливими.Залучення європейських інвестицій на ремонт однієї з найбільш навантажених ділянок дороги стало можливим завдяки участі в міжнародному проекті «Покращення безпеки транскордонної дорожньої інфраструктури Хелма і Луцька». Донор - ЄС в рамках програми транскордонного співробітництва «Польща-Білорусь-Україна 2014-2020» CBC Programme Poland-Belarus-Ukraine."Для нашого міста бюджет проєкту складає більше 700 тис євро і одним із головних об′єктів у ньому є саме ділянка вулиці Рівненської довжиною від вулиці Задворецької до вулиці Купріна", - підсумував Григорій Недопад.

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