Помер волинянин, якого знайшли непритомним в будинку разом з дружиною і немовлям





З метою остаточного встановлення часу та причин смерті тіло 45-річного чоловіка направили на проведення судово-медичної експертизи, – повідомляє сектор комунікації



Нагадаємо, 11 листопада на Ківерцівщині посеред помешкання



"Поступили під виглядом отруєння сурогатом, або грибного отруєння. Обстеження проводиться, перша медична допомога надана, лікуються", - коментував лікар.



Наразі стало відомо, що чоловік помер у лікарні. На щастя, немовлятко вже прийшло до тями, мати і досі у вкрай важкому стані ніяких прогнозів щодо її одужання лікарі дати не можуть.



За фактом смерті смерті людини слідчі відомості внесли до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч. 1 ст. 115 Кримінального кодексу України з додатковою правовою кваліфікацією нещасний випадок.



Проводиться досудове розслідування, встановлюються всі обставини трагедії.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Чоловік, якого у селі Яромель Ківерцівського району непритомними госпіталізували разом із дружиною та немовлям, помер у лікарні.З метою остаточного встановлення часу та причин смерті тіло 45-річного чоловіка направили на проведення судово-медичної експертизи, – повідомляє сектор комунікації поліції Волині.Нагадаємо, 11 листопада на Ківерцівщині посеред помешкання без свідомості виявили чоловіка, дружину і непритомне немовля. Усіх трьох направили до Луцької міськрайонної лікарні №2."Поступили під виглядом отруєння сурогатом, або грибного отруєння. Обстеження проводиться, перша медична допомога надана, лікуються", - коментував лікар.Наразі стало відомо, що чоловік помер у лікарні. На щастя, немовлятко вже прийшло до тями, мати і досі у вкрай важкому стані ніяких прогнозів щодо її одужання лікарі дати не можуть.За фактом смерті смерті людини слідчі відомості внесли до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч. 1 ст. 115 Кримінального кодексу України з додатковою правовою кваліфікацією нещасний випадок.Проводиться досудове розслідування, встановлюються всі обставини трагедії.

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