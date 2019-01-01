Помер волинянин, якого знайшли непритомним в будинку разом з дружиною і немовлям
Сьогодні, 11:35
Чоловік, якого у селі Яромель Ківерцівського району непритомними госпіталізували разом із дружиною та немовлям, помер у лікарні.
З метою остаточного встановлення часу та причин смерті тіло 45-річного чоловіка направили на проведення судово-медичної експертизи, – повідомляє сектор комунікації поліції Волині.
Нагадаємо, 11 листопада на Ківерцівщині посеред помешкання без свідомості виявили чоловіка, дружину і непритомне немовля. Усіх трьох направили до Луцької міськрайонної лікарні №2.
"Поступили під виглядом отруєння сурогатом, або грибного отруєння. Обстеження проводиться, перша медична допомога надана, лікуються", - коментував лікар.
Наразі стало відомо, що чоловік помер у лікарні. На щастя, немовлятко вже прийшло до тями, мати і досі у вкрай важкому стані ніяких прогнозів щодо її одужання лікарі дати не можуть.
За фактом смерті смерті людини слідчі відомості внесли до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч. 1 ст. 115 Кримінального кодексу України з додатковою правовою кваліфікацією нещасний випадок.
Проводиться досудове розслідування, встановлюються всі обставини трагедії.
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З метою остаточного встановлення часу та причин смерті тіло 45-річного чоловіка направили на проведення судово-медичної експертизи, – повідомляє сектор комунікації поліції Волині.
Нагадаємо, 11 листопада на Ківерцівщині посеред помешкання без свідомості виявили чоловіка, дружину і непритомне немовля. Усіх трьох направили до Луцької міськрайонної лікарні №2.
"Поступили під виглядом отруєння сурогатом, або грибного отруєння. Обстеження проводиться, перша медична допомога надана, лікуються", - коментував лікар.
Наразі стало відомо, що чоловік помер у лікарні. На щастя, немовлятко вже прийшло до тями, мати і досі у вкрай важкому стані ніяких прогнозів щодо її одужання лікарі дати не можуть.
За фактом смерті смерті людини слідчі відомості внесли до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч. 1 ст. 115 Кримінального кодексу України з додатковою правовою кваліфікацією нещасний випадок.
Проводиться досудове розслідування, встановлюються всі обставини трагедії.
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