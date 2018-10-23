Волинянин, який через ревнощі образив свою дружину, заплатить штраф

Ігор Нєвєров розглянув матеріали справи про чоловіка, який вчинив психологічне насильство щодо своєї дружини.



Засідання відбулось 6 листопада, йдеться в постанові суду, повідомляє



3 листопада о 21:00 у селі Бортнів Іваничівського району чоловік за місцем проживання вчинив насильство в сім'ї психологічного характеру відносно своєї дружини. Він влаштував сварку, під час якої висловлювався нецензурними словами, чим спричинив психічну шкоду здоров'ю жінки.



У судовому засіданні обвинувачений свою вину у вчиненому визнав повністю, пообіцяв подібного більше не чинитиме та пояснив, що конфлікт виник через ревнощі.



Суд постановив визнати чоловіка винним у вчиненні адміністративного правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 173-2 КУпАП та накласти на нього адміністративне стягнення у виді штрафу в розмірі 170 гривень. Також він сплатить на користь держави судовий збір в розмірі 384 гривень.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Суддя Іваничівського районного судурозглянув матеріали справи про чоловіка, який вчинив психологічне насильство щодо своєї дружини.Засідання відбулось 6 листопада, йдеться в постанові суду, повідомляє Район.Іваничі 3 листопада о 21:00 у селі Бортнів Іваничівського району чоловік за місцем проживання вчинив насильство в сім'ї психологічного характеру відносно своєї дружини. Він влаштував сварку, під час якої висловлювався нецензурними словами, чим спричинив психічну шкоду здоров'ю жінки.У судовому засіданні обвинувачений свою вину у вчиненому визнав повністю, пообіцяв подібного більше не чинитиме та пояснив, що конфлікт виник через ревнощі.Суд постановив визнати чоловіка винним у вчиненні адміністративного правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 173-2 КУпАП та накласти на нього адміністративне стягнення у виді штрафу в розмірі 170 гривень. Також він сплатить на користь держави судовий збір в розмірі 384 гривень.

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