Волинянин, який через ревнощі образив свою дружину, заплатить штраф
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Суддя Іваничівського районного суду Ігор Нєвєров розглянув матеріали справи про чоловіка, який вчинив психологічне насильство щодо своєї дружини.
Засідання відбулось 6 листопада, йдеться в постанові суду, повідомляє Район.Іваничі.
3 листопада о 21:00 у селі Бортнів Іваничівського району чоловік за місцем проживання вчинив насильство в сім'ї психологічного характеру відносно своєї дружини. Він влаштував сварку, під час якої висловлювався нецензурними словами, чим спричинив психічну шкоду здоров'ю жінки.
У судовому засіданні обвинувачений свою вину у вчиненому визнав повністю, пообіцяв подібного більше не чинитиме та пояснив, що конфлікт виник через ревнощі.
Суд постановив визнати чоловіка винним у вчиненні адміністративного правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 173-2 КУпАП та накласти на нього адміністративне стягнення у виді штрафу в розмірі 170 гривень. Також він сплатить на користь держави судовий збір в розмірі 384 гривень.
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Засідання відбулось 6 листопада, йдеться в постанові суду, повідомляє Район.Іваничі.
3 листопада о 21:00 у селі Бортнів Іваничівського району чоловік за місцем проживання вчинив насильство в сім'ї психологічного характеру відносно своєї дружини. Він влаштував сварку, під час якої висловлювався нецензурними словами, чим спричинив психічну шкоду здоров'ю жінки.
У судовому засіданні обвинувачений свою вину у вчиненому визнав повністю, пообіцяв подібного більше не чинитиме та пояснив, що конфлікт виник через ревнощі.
Суд постановив визнати чоловіка винним у вчиненні адміністративного правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 173-2 КУпАП та накласти на нього адміністративне стягнення у виді штрафу в розмірі 170 гривень. Також він сплатить на користь держави судовий збір в розмірі 384 гривень.
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