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Волинянин, який через ревнощі образив свою дружину, заплатить штраф

Волинянин, який через ревнощі образив свою дружину, заплатить штраф
Суддя Іваничівського районного суду Ігор Нєвєров розглянув матеріали справи про чоловіка, який вчинив психологічне насильство щодо своєї дружини.

Засідання відбулось 6 листопада, йдеться в постанові суду, повідомляє Район.Іваничі.

3 листопада о 21:00 у селі Бортнів Іваничівського району чоловік за місцем проживання вчинив насильство в сім'ї психологічного характеру відносно своєї дружини. Він влаштував сварку, під час якої висловлювався нецензурними словами, чим спричинив психічну шкоду здоров'ю жінки.

У судовому засіданні обвинувачений свою вину у вчиненому визнав повністю, пообіцяв подібного більше не чинитиме та пояснив, що конфлікт виник через ревнощі.

Суд постановив визнати чоловіка винним у вчиненні адміністративного правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 173-2 КУпАП та накласти на нього адміністративне стягнення у виді штрафу в розмірі 170 гривень. Також він сплатить на користь держави судовий збір в розмірі 384 гривень.

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Теги: Іваничівський район, штраф, волинянин
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Коментарі 1
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оце ж скільки жінок за такі порушення штрафувати будуть!
а ніскільки!
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