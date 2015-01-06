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У місті на Волині перевізники влаштували мітинг і частково блокують рух транспорту. ФОТО

У місті на Волині перевізники влаштували мітинг і частково блокують рух транспорту. ФОТО
З 10-ої години 12-го листопада підприємці Володимира-Волинського, які займаються вантажними перевезеннями великотоннажними автомобілями, частково блокують рух транспорту у місті на вулиці Луцькій. Близько 10-ти людей в світловідбивних жилетах ходять по пішохідному переходу.

Вимоги людей – заниження тарифів на вантажні перевезення, які диктують дві великі логістичні фірми-посередники, приносячи підприємцям збитки, – БУГ.

У місті на Волині перевізники влаштували мітинг і частково блокують рух транспорту. ФОТО
У місті на Волині перевізники влаштували мітинг і частково блокують рух транспорту. ФОТО


Вимагають мітингувальники здорової конкуренції на ринку вантажних перевезень та встановлення на рівні держави законодавчо-затверджених тарифів, які даватимуть змогу вільно працювати на цьому ринку.

Адже останнім часом дві фірми, які виступають посередниками між перевізниками та виробниками продукції, без пояснень та попередження знижують тарифи на перевезення, завдаючи перевізникам збитків.

Мітинг планують продовжувати до 18-ої години 12-ого листопада.

Як повідомляють, подібні акції протесту проходять по всій Україні.

У місті на Волині перевізники влаштували мітинг і частково блокують рух транспорту. ФОТО


Головне фото – видання Буг.

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Теги: Володимир-Волинський, мітинг, перевізники, блокутюь дорогу
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