У місті на Волині перевізники влаштували мітинг і частково блокують рух транспорту. ФОТО





Вимоги людей – заниження тарифів на вантажні перевезення, які диктують дві великі логістичні фірми-посередники, приносячи підприємцям збитки, –







Вимагають мітингувальники здорової конкуренції на ринку вантажних перевезень та встановлення на рівні держави законодавчо-затверджених тарифів, які даватимуть змогу вільно працювати на цьому ринку.



Адже останнім часом дві фірми, які виступають посередниками між перевізниками та виробниками продукції, без пояснень та попередження знижують тарифи на перевезення, завдаючи перевізникам збитків.



Мітинг планують продовжувати до 18-ої години 12-ого листопада.



Як повідомляють, подібні акції протесту проходять по всій Україні.







Головне фото – видання Буг.

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