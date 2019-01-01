Назвали найбільш небезпечні вулиці Луцька





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"У нас є спільне розуміння важливості проблематики безпеки дорожнього руху, тому міська рада долучається і активно реагує на наші пропозиції. Ми посилено працюємо, аби виявляти недоліки у сфері забезпечення безпеки дорожнього руху і разом їх ліквідовувати", - йдеться у дописі.



Відтак, під час проведення обстеження виявили ряд суттєвих недоліків в утриманні вулиць, які впливають на безпеку дорожнього руху. Досі відсутня комплексна схема організації дорожнього руху вулиць міста Луцька, що унеможливлює здійснювати належний контроль за організацією дорожнього руху, а також забезпечувати безпеку дорожнього руху.



Зазначають, висновки щодо огляду вулиць Луцька направили до міської ради, разом з представниками якої проводився огляд.



1. Аварійність через ямковість: де комісія рекомендує вжити першочергових заходів.



Незважаючи на проведені роботи з ліквідації ямковості, станом на жовтень залишалися не усуненими значні вибоїни, напливи та руйнування, що негативно впливає на безпеку дорожнього руху, зокрема, на вулицях Карбишева, Єршова, Зв’язківців, Дубнівській, Баранова, Тарасова, Гончарівка, Мамсурова, Молодогвардійська, Цукрова (вражені ямковістю), вулиця Конякіна на перехресті з вулицею Карпенка-Карого, Домни Гордіюк, Рівненська, Дубнівська, проспект Перемоги, Червоного Хреста, Польова, Валерії Новодворської, Б. Хмельницького, Володимирська, Львівська (напливи), перехрестя вулиць Карпенка-Карого – Лідавська, перехрестя вулиць Задворецька – Варварівка, перехрестя вулиць Червоної Калини – Огієнка, Львівська (біля будинку №94А), перехрестя вулиць Баранова – Сєчєнова, Ранкова до вулиці Перемоги, Маковського (біля будинку №2А та на перехресті з вулицею Баранова) (вибоїни).



На більшості вулиць міста є занижені люки на проїзній частині.

Особливу увагу комісія звертає на проспект Відродження, вулицю Клима Савури, де протягом останніх років утворилося просідання проїзної частини, внаслідок чого водії змушені виїжджати на смугу зустрічного руху та створювати аварійні ситуації: тут необхідно ліквідувати просадку або позначити це відповідними попереджувальними дорожніми знаками.



Також виявили вулиці, які потребують капітального ремонту, зокрема, Рівненська, Дубнівська, Володимирська, Львівська, Ківерцівська, є вулиці, які потребують облаштування тротуарів, наприклад, Івана Франка та Городецька.



Ділянки вулиць, де наявна значна ямковість, не завжди позначаються дорожніми знаками 1.10 «Нерівна дорога» та 1.12 «Вибоїна» з встановленням обмеження швидкості, що попередить водіїв про небезпеку.



2. Небезпечна реклама та ремонтні роботи.



Потребує поліпшення стан штучного освітлення вулично-дорожньої мережі, зокрема, на вулицях Глушець, Потебні, Привокзальній, Єршова, Ветеранів, Карбишева, Карпенка-Карого, Рівненській, проспекті Відродження, частково не освітлюються такі вулиці міста, як Підгаєцька, Гнідавська, Конякіна, Дубнівська, Карпенка-Карого, Ківерцівська, Шопена, Львівська.



Також виявили встановлену без погодження рекламу, розміщену в межах червоних ліній вулиць міста Луцька, на опорних та інших елементах контактної мережі, на засобах та обладнанні зовнішнього освітлення. Її просять прибрати, адже це незаконно.



Особливу увагу звертають на незадовільний стан організації дорожнього руху під час виконання ремонтних робіт на вулицях міста та відновлення благоустрою після виконання робіт. Працівники патрульної поліції при проведенні перевірок виявляють численні порушення нормативів з безпеки дорожнього руху при обладнанні місць проведення робіт. Є навіть факти, коли взагалі відсутні будь-які дорожні знаки в місцях проведення дорожніх робіт. Незадовільний стан покриття вулиць та відсутність облаштування місць проведення дорожніх робіт негативно позначається на безпеці дорожнього руху, змушує водіїв транспортних засобів різко гальмувати та маневрувати, що спричиняє до створення аварійних ситуацій та скоєння дорожньо-транспортних пригод.



3. Світлофори та безпека руху соціальних верств.



Важлива увага – на необхідності реконструкції наявних світлофорних об’єктів на основних перехрестях, встановлення сучасної апаратури регулювання, приведення режимів їх роботи відповідно до інтенсивності дорожнього руху. Так, із 49 світлофорних об’єктів в обласному центрі 6 світлофорних об’єктів, які є на балансі Луцької міської ради, потребують реконструкції та капітального ремонту із зміною апаратури, а саме:

- пр. Відродження біля ЗОШ №23-№18;

- пр. Відродження ЦМКЛ №2;

- перехрестя пр. Відродження – вул. Січова;

- вул. Львівська ЗОШ №2;

- вул. Чернишевського ЗОШ №13;

- вул. Боженка (ВАТ «СКФ Україна»).



На сьогодні в місті нараховується 3 ділянки концентрації дорожньо-транспортних пригод (проспект Соборності від вулиці Кравчука до буд. №42, перехрестя вулиць Ковельська – Червоного Хреста – Глінки, перехрестя вулиць Карпенка-Карого – В’ячеслава Чорновола) та 1 місце концентрації ДТП (перехрестя вулиць Ковельська – Чернишевського), які потребують особливого контролю, де першочергово необхідно проводити та впроваджувати заходи зі зниження аварійності.



Комісія рекомендує біля дошкільних навчальних закладів максимально забезпечити організацію дорожнього руху, обладнати технічними засобами регулювання дорожнього руху, облаштувати пристрої примусового зниження швидкості по вулицях Писаревського, Федорова, Ветеранів, розмістити світлофорний об’єкт по вулиці Героїв УПА поблизу Волинського наукового ліцею-інтернату.



Досі не забезпечено облаштування достатньої кількості місць паркування для осіб з інвалідністю на парковках біля ринків Завокзальний, Центральний, Північний. Загалом, відсутність достатньої кількості паркомісць є серйозною проблемою для міста.

За 10 місяців поточного року на вулицях міста зареєстровано понад 700 дорожньо-транспортних пригод, з потерпілими понад 170, в яких 8 осіб загинуло та понад 200 травмовано.



Тож комісія звернулась і з пропозицією посилити інформаційний вплив на учасників дорожнього руху, зокрема, засобами зовнішньої реклами, пропагандою правил дорожнього руху, проведенням різноманітних акцій.



Висновок.

Впевнені, що приведення до належного стану вулично-шляхової мережі, а також культура поведінки на дорозі, свідомість громадян сприятимуть зниженню аварійності та смертності на дорогах, збережуть життя всіх учасників дорожнього руху. Переконані, що всі відповідальні особи розуміють проблематику безпеки дорожнього руху, разом нам вдасться її вирішувати.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Працівники відділу безпеки дорожнього руху, спільно з представниками органів місцевого самоврядування та комунальних організацій, відповідальних за утримання доріг в місті, провели осінній комісійний огляд вулиць та залізничних переїздів Луцька.Про це повідомляє патрульна поліція Волині на сторінці у Facebook."У нас є спільне розуміння важливості проблематики безпеки дорожнього руху, тому міська рада долучається і активно реагує на наші пропозиції. Ми посилено працюємо, аби виявляти недоліки у сфері забезпечення безпеки дорожнього руху і разом їх ліквідовувати", - йдеться у дописі.Відтак, під час проведення обстеження виявили ряд суттєвих недоліків в утриманні вулиць, які впливають на безпеку дорожнього руху. Досі відсутня комплексна схема організації дорожнього руху вулиць міста Луцька, що унеможливлює здійснювати належний контроль за організацією дорожнього руху, а також забезпечувати безпеку дорожнього руху.Зазначають, висновки щодо огляду вулиць Луцька направили до міської ради, разом з представниками якої проводився огляд.Незважаючи на проведені роботи з ліквідації ямковості, станом на жовтень залишалися не усуненими значні вибоїни, напливи та руйнування, що негативно впливає на безпеку дорожнього руху, зокрема, на вулицях Карбишева, Єршова, Зв’язківців, Дубнівській, Баранова, Тарасова, Гончарівка, Мамсурова, Молодогвардійська, Цукрова (вражені ямковістю), вулиця Конякіна на перехресті з вулицею Карпенка-Карого, Домни Гордіюк, Рівненська, Дубнівська, проспект Перемоги, Червоного Хреста, Польова, Валерії Новодворської, Б. Хмельницького, Володимирська, Львівська (напливи), перехрестя вулиць Карпенка-Карого – Лідавська, перехрестя вулиць Задворецька – Варварівка, перехрестя вулиць Червоної Калини – Огієнка, Львівська (біля будинку №94А), перехрестя вулиць Баранова – Сєчєнова, Ранкова до вулиці Перемоги, Маковського (біля будинку №2А та на перехресті з вулицею Баранова) (вибоїни).На більшості вулиць міста є занижені люки на проїзній частині.Особливу увагу комісія звертає на проспект Відродження, вулицю Клима Савури, де протягом останніх років утворилося просідання проїзної частини, внаслідок чого водії змушені виїжджати на смугу зустрічного руху та створювати аварійні ситуації: тут необхідно ліквідувати просадку або позначити це відповідними попереджувальними дорожніми знаками.Також виявили вулиці, які потребують капітального ремонту, зокрема, Рівненська, Дубнівська, Володимирська, Львівська, Ківерцівська, є вулиці, які потребують облаштування тротуарів, наприклад, Івана Франка та Городецька.Ділянки вулиць, де наявна значна ямковість, не завжди позначаються дорожніми знаками 1.10 «Нерівна дорога» та 1.12 «Вибоїна» з встановленням обмеження швидкості, що попередить водіїв про небезпеку.Потребує поліпшення стан штучного освітлення вулично-дорожньої мережі, зокрема, на вулицях Глушець, Потебні, Привокзальній, Єршова, Ветеранів, Карбишева, Карпенка-Карого, Рівненській, проспекті Відродження, частково не освітлюються такі вулиці міста, як Підгаєцька, Гнідавська, Конякіна, Дубнівська, Карпенка-Карого, Ківерцівська, Шопена, Львівська.Також виявили встановлену без погодження рекламу, розміщену в межах червоних ліній вулиць міста Луцька, на опорних та інших елементах контактної мережі, на засобах та обладнанні зовнішнього освітлення. Її просять прибрати, адже це незаконно.Особливу увагу звертають на незадовільний стан організації дорожнього руху під час виконання ремонтних робіт на вулицях міста та відновлення благоустрою після виконання робіт. Працівники патрульної поліції при проведенні перевірок виявляють численні порушення нормативів з безпеки дорожнього руху при обладнанні місць проведення робіт. Є навіть факти, коли взагалі відсутні будь-які дорожні знаки в місцях проведення дорожніх робіт. Незадовільний стан покриття вулиць та відсутність облаштування місць проведення дорожніх робіт негативно позначається на безпеці дорожнього руху, змушує водіїв транспортних засобів різко гальмувати та маневрувати, що спричиняє до створення аварійних ситуацій та скоєння дорожньо-транспортних пригод.Важлива увага – на необхідності реконструкції наявних світлофорних об’єктів на основних перехрестях, встановлення сучасної апаратури регулювання, приведення режимів їх роботи відповідно до інтенсивності дорожнього руху. Так, із 49 світлофорних об’єктів в обласному центрі 6 світлофорних об’єктів, які є на балансі Луцької міської ради, потребують реконструкції та капітального ремонту із зміною апаратури, а саме:- пр. Відродження біля ЗОШ №23-№18;- пр. Відродження ЦМКЛ №2;- перехрестя пр. Відродження – вул. Січова;- вул. Львівська ЗОШ №2;- вул. Чернишевського ЗОШ №13;- вул. Боженка (ВАТ «СКФ Україна»).На сьогодні в місті нараховується 3 ділянки концентрації дорожньо-транспортних пригод (проспект Соборності від вулиці Кравчука до буд. №42, перехрестя вулиць Ковельська – Червоного Хреста – Глінки, перехрестя вулиць Карпенка-Карого – В’ячеслава Чорновола) та 1 місце концентрації ДТП (перехрестя вулиць Ковельська – Чернишевського), які потребують особливого контролю, де першочергово необхідно проводити та впроваджувати заходи зі зниження аварійності.Комісія рекомендує біля дошкільних навчальних закладів максимально забезпечити організацію дорожнього руху, обладнати технічними засобами регулювання дорожнього руху, облаштувати пристрої примусового зниження швидкості по вулицях Писаревського, Федорова, Ветеранів, розмістити світлофорний об’єкт по вулиці Героїв УПА поблизу Волинського наукового ліцею-інтернату.Досі не забезпечено облаштування достатньої кількості місць паркування для осіб з інвалідністю на парковках біля ринків Завокзальний, Центральний, Північний. Загалом, відсутність достатньої кількості паркомісць є серйозною проблемою для міста.За 10 місяців поточного року на вулицях міста зареєстровано понад 700 дорожньо-транспортних пригод, з потерпілими понад 170, в яких 8 осіб загинуло та понад 200 травмовано.Тож комісія звернулась і з пропозицією посилити інформаційний вплив на учасників дорожнього руху, зокрема, засобами зовнішньої реклами, пропагандою правил дорожнього руху, проведенням різноманітних акцій.Висновок.Впевнені, що приведення до належного стану вулично-шляхової мережі, а також культура поведінки на дорозі, свідомість громадян сприятимуть зниженню аварійності та смертності на дорогах, збережуть життя всіх учасників дорожнього руху. Переконані, що всі відповідальні особи розуміють проблематику безпеки дорожнього руху, разом нам вдасться її вирішувати.

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