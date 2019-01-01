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У чергах на кордоні з Польщею – майже 300 автівок

У чергах на кордоні з Польщею – майже 300 автівок
У чергах на кордоні з Польщею станом на 12:00 скупчилося 280 автомобілів.

Про це повідомляє Західне регіональне управління Держприкордонслужби.

На пункті пропуску “Устилуг” стоять 40 автівок, “Рава-Руська” – 40
“Грушів” – 10, “Смільниця” – 30, “Шегині” – 150, “Краковець” – 50.

Разом із тим прикордонними повідомляють про відсутність черг на пункті “Угринів”.

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Теги: черги, автомобілі, Польща
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