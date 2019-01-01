У чергах на кордоні з Польщею – майже 300 автівок





Про це повідомляє Західне регіональне управління Держприкордонслужби.



На пункті пропуску “Устилуг” стоять 40 автівок, “Рава-Руська” – 40

“Грушів” – 10, “Смільниця” – 30, “Шегині” – 150, “Краковець” – 50.



Разом із тим прикордонними повідомляють про відсутність черг на пункті “Угринів”.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. У чергах на кордоні з Польщею станом на 12:00 скупчилося 280 автомобілів.Про це повідомляє Західне регіональне управління Держприкордонслужби.На пункті пропуску “Устилуг” стоять 40 автівок, “Рава-Руська” – 40“Грушів” – 10, “Смільниця” – 30, “Шегині” – 150, “Краковець” – 50.Разом із тим прикордонними повідомляють про відсутність черг на пункті “Угринів”.

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