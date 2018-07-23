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Луцьком катається дівчина верхи на коні. ВІДЕО

Луцьком катається дівчина верхи на коні. ВІДЕО
Луцьком прогулюється дівчина верхи на коні.

Верхи на коні на вулицях Луцька інколи можна побачити студентку Софію Перепечу, йдеться в сюжеті Суспільного Волині.

Кобила Сантана повернула здоров’я, розповідає дівчина. Уперше Софія сіла верхи у 8 років, тоді мала проблеми із поставою, координацією рухів. Нині, каже, намагається хоча б раз на день їздити із Сантаною.

Кобила гуцульської породи, їй понад 15 років. Сантану для Софії придбала мама Оксана Перепеча.

«У неї уже давно із осанкою усе шикарно, але це наш член сім’ї і ми її і далі тримаємо», - відзначає жінка.

«Мама привезла її додому. Я зі школи приходжу: «О, Боже, кінь!», - пригадує власниця кобили Софія Перепеча.

Перш ніж осідлати Сантану, вона завжди робить одну й ту ж процедуру: чистить її, щоб не потрапляло нічого під сідло, бо натирає шерсть. Також, перед тим, як їхати, треба зробити масаж.

Софія розповідає, що у Сантани є улюблені ласощі, зокрема, випічка.

У міських умовах тримати коня трохи складно, каже Софія. Вона зазвичай гуляє з конем у парку, рідше виїздить у місто. З її слів, люди реагують по-різному, але негативу за 15 років ще не чула.

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Теги: прогулянки, коні, Луцьк
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