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Волинянку, яка хотіла орендувати житло, «нагріли» на 5 тисяч гривень

Волинянку, яка хотіла орендувати житло, «нагріли» на 5 тисяч гривень
Жительку Володимира-Волинського «орендодавець» «нагрів» на 5 тисяч гривень.

Про це інформує Княжий град.

26-річна жителька Володимир-Волинського району вчора, 11 листопада, перерахувала 5 тисяч гривень авансу за оренду житла невідомому чоловіку.

Після отримання коштів «орендодавець» зник. Поліція з’ясовує обставини шахрайства.

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Теги: шахрайство, оренда, житло
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