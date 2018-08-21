Волинянку, яка хотіла орендувати житло, «нагріли» на 5 тисяч гривень





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26-річна жителька Володимир-Волинського району вчора, 11 листопада, перерахувала 5 тисяч гривень авансу за оренду житла невідомому чоловіку.



Після отримання коштів «орендодавець» зник. Поліція з’ясовує обставини шахрайства.

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