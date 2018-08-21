Волинянку, яка хотіла орендувати житло, «нагріли» на 5 тисяч гривень
Сьогодні, 12:45
Жительку Володимира-Волинського «орендодавець» «нагрів» на 5 тисяч гривень.
Про це інформує Княжий град.
26-річна жителька Володимир-Волинського району вчора, 11 листопада, перерахувала 5 тисяч гривень авансу за оренду житла невідомому чоловіку.
Після отримання коштів «орендодавець» зник. Поліція з’ясовує обставини шахрайства.
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Про це інформує Княжий град.
26-річна жителька Володимир-Волинського району вчора, 11 листопада, перерахувала 5 тисяч гривень авансу за оренду житла невідомому чоловіку.
Після отримання коштів «орендодавець» зник. Поліція з’ясовує обставини шахрайства.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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