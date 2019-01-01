вхід реєстрація
Правила   Реклама   Контакти  

На Волині розшукують колишнього ув'язненого. ФОТО

На Волині розшукують колишнього ув'язненого. ФОТО
На Волині розшукують безвісти зниклого Калашніка Олександра Івановича (03.10.1988 р.н.), уродженця села Селець Турійського району.

Турійське відділення поліції Володимир-Волинського ВП ГУНП у Волинській області повідомляє, що чоловік відбував покарання у місцях позбавлення волі (Коростенська ВК № 71).

Після звільнення Олександр Калашнік не з’явився до обраного місця проживання у місті Прилуки, Чернігівської області та станом на сьогодні його місце знаходження – не відоме.

При отриманні будь-якої інформації про місце перебування Калашніка О.І. просять повідомити за телефоном: 063-99-17-973 або 033-63-2-12-63

На Волині розшукують колишнього ув'язненого. ФОТО

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Теги: Волинь, розшук, Калашнік
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Завантаження...
﻿
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
Повідомили, чи потрібні будуть студентські та учнівські після введення е-квитка
Петро Філюк став суддею Конституційного Суду України
Як луцьким школярам отримати електронний квиток. ДЕТАЛЬНА ІНСТРУКЦІЯ
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
На Волині шукають чоловіка, який втік з реабілітаційного центру
Сьогодні, 13:10
У Луцьку через ремонт на вулиці Ківерцівській – ускладнений рух. ВІДЕО
Сьогодні, 13:00
На Волині розшукують колишнього ув'язненого. ФОТО
Сьогодні, 12:55
Волинянку, яка хотіла орендувати житло, «нагріли» на 5 тисяч гривень
Сьогодні, 12:45
В Устилузі – аварія: вантажівка в'їхала у припаркований автобус
Сьогодні, 12:43
Схожі новини
Пошуки зниклого 82-річного дідуся-грибника на Волині тривають декілька днів Пошуки зниклого 82-річного дідуся-грибника на Волині тривають декілька днів
11 листопад, 10:18
На Волині дідусь поїхав по гриби і зник: триває розшук На Волині дідусь поїхав по гриби і зник: триває розшук
10 листопад, 09:05
На Волині знайшли пенсіонерку, яка пішла у ліс по гриби і заблукала На Волині знайшли пенсіонерку, яка пішла у ліс по гриби і заблукала
07 листопад, 15:38
Зник дорогою із заробітків: шукають молодого чоловіка з Волині Зник дорогою із заробітків: шукають молодого чоловіка з Волині
03 листопад, 16:01
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
Луцьком катається дівчина верхи на коні. ВІДЕО
Сьогодні, 13:25
 0
На Волині шукають чоловіка, який втік з реабілітаційного центру
Сьогодні, 13:10
 0
У Луцьку через ремонт на вулиці Ківерцівській – ускладнений рух. ВІДЕО
Сьогодні, 13:00
 0
На Волині розшукують колишнього ув'язненого. ФОТО
Сьогодні, 12:55
 0
Волинянку, яка хотіла орендувати житло, «нагріли» на 5 тисяч гривень
Сьогодні, 12:45
 0
Медіа
відео
1/8
﻿