На Волині розшукують колишнього ув'язненого. ФОТО
Сьогодні, 12:55
На Волині розшукують безвісти зниклого Калашніка Олександра Івановича (03.10.1988 р.н.), уродженця села Селець Турійського району.
Турійське відділення поліції Володимир-Волинського ВП ГУНП у Волинській області повідомляє, що чоловік відбував покарання у місцях позбавлення волі (Коростенська ВК № 71).
Після звільнення Олександр Калашнік не з’явився до обраного місця проживання у місті Прилуки, Чернігівської області та станом на сьогодні його місце знаходження – не відоме.
При отриманні будь-якої інформації про місце перебування Калашніка О.І. просять повідомити за телефоном: 063-99-17-973 або 033-63-2-12-63
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Турійське відділення поліції Володимир-Волинського ВП ГУНП у Волинській області повідомляє, що чоловік відбував покарання у місцях позбавлення волі (Коростенська ВК № 71).
Після звільнення Олександр Калашнік не з’явився до обраного місця проживання у місті Прилуки, Чернігівської області та станом на сьогодні його місце знаходження – не відоме.
При отриманні будь-якої інформації про місце перебування Калашніка О.І. просять повідомити за телефоном: 063-99-17-973 або 033-63-2-12-63
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