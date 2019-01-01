На Волині розшукують колишнього ув'язненого. ФОТО

Калашніка Олександра Івановича (03.10.1988 р.н.), уродженця села Селець Турійського району.



Турійське відділення поліції Володимир-Волинського ВП ГУНП у Волинській області



Після звільнення Олександр Калашнік не з’явився до обраного місця проживання у місті Прилуки, Чернігівської області та станом на сьогодні його місце знаходження – не відоме.



При отриманні будь-якої інформації про місце перебування Калашніка О.І. просять повідомити за телефоном: 063-99-17-973 або 033-63-2-12-63





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. На Волині розшукують безвісти зниклого(03.10.1988 р.н.), уродженця села Селець Турійського району.Турійське відділення поліції Володимир-Волинського ВП ГУНП у Волинській області повідомляє , що чоловік відбував покарання у місцях позбавлення волі (Коростенська ВК № 71).Після звільнення Олександр Калашнік не з’явився до обраного місця проживання у місті Прилуки, Чернігівської області та станом на сьогодні його місце знаходження – не відоме.При отриманні будь-якої інформації про місце перебування Калашніка О.І. просять повідомити за телефоном:або

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