У Луцьку через ремонт на вулиці Ківерцівській – ускладнений рух. ВІДЕО





Про це йдеться у сюжеті



Тут працюють робітники, як вони кажуть, київської фірми. Назватися чоловіки не захотіли. Розповіли, що наносять розмітку: пішохідні переходи з пластику. Для цього перекрили рух однією смугою вулиці Ківерцівської. Коли смуги «зебри» з одного боку підсохнуть, рух авто призупинять з іншого боку.



Зі слів начальника відділу департаменту житлово – комунального господарства Луцької міської ради Володимира Козела, вулицю Ківерцівську капітально ремонтує підприємство «Луцькавтодор сервіс». Міському бюджету роботи вартують понад 10 мільйонів гривень. Дорожнє полотно зробили, залишилося облаштувати переходи та нанести дорожню розмітку.







Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. На перехресті вулиць Ківерцівської і Карпенка-Карого у Луцьку наносять дорожню розмітку, що спричинило затор автомобілів.Про це йдеться у сюжеті Суспільного. Тут працюють робітники, як вони кажуть, київської фірми. Назватися чоловіки не захотіли. Розповіли, що наносять розмітку: пішохідні переходи з пластику. Для цього перекрили рух однією смугою вулиці Ківерцівської. Коли смуги «зебри» з одного боку підсохнуть, рух авто призупинять з іншого боку.Зі слів начальника відділу департаменту житлово – комунального господарства Луцької міської ради, вулицю Ківерцівську капітально ремонтує підприємство «Луцькавтодор сервіс». Міському бюджету роботи вартують понад 10 мільйонів гривень. Дорожнє полотно зробили, залишилося облаштувати переходи та нанести дорожню розмітку.

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