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На Волині шукають чоловіка, який втік з реабілітаційного центру

На Волині шукають чоловіка, який втік з реабілітаційного центру
Поліцейські встановлюють місцезнаходження безвісти зниклого Кулікова Олексія Сергійовича, 09.04.1988 року народження, уродженця та жителя міста Каменя-Каширського.

Про це повідомляє Турійське відділення поліції.

Чоловік пішов з «реабілітаційного центру», що в селі Замости Турійського району, ще 27 травня цього року та зник. Відомо, що у закладі він лікувався від алкогольної залежності.

Усіх, кому відома будь-яка інформація про місце перебування Олексія Кулікова, просять повідомити на номер 063-99-17-973 або 033-63-2-12-63.

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Теги: розшук, Турійськ, Олексій Куліков
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