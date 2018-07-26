На Волині шукають чоловіка, який втік з реабілітаційного центру

Поліцейські встановлюють місцезнаходження безвісти зниклого Кулікова Олексія Сергійовича, 09.04.1988 року народження, уродженця та жителя міста Каменя-Каширського.Про це повідомляє Турійське відділення поліції.Чоловік пішов з «реабілітаційного центру», що в селі Замости Турійського району, ще 27 травня цього року та зник. Відомо, що у закладі він лікувався від алкогольної залежності.Усіх, кому відома будь-яка інформація про місце перебування Олексія Кулікова, просять повідомити на номер 063-99-17-973 або 033-63-2-12-63.