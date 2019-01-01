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Вірян Волині запрошують до паломницьких поїздок Україною

Вірян Волині запрошують до паломницьких поїздок Україною
Єпархіальний паломницький центр «Україна» Волинської єпархії УПП КП повідомив про заплановані поїздки до різних святинь ближчим часом.

Про це йдеться на сторінці Волинської єпархії Православної церкви України.

Відтак, 16–17 листопада – до святинь Польщі: Ченстохова, Краків. Зголошуватися не пізніше ніж за три дні.

22 листопада – до святинь Києва: Печерська лавра – Феодосіївський, Введенський, Видубицький, Іонівський, Михайлівський Золотоверхий монастирі – Андріївська церква – Володимирський собор – Волинська ікона Богоматері (Національний художній музей України). Виїзд 21 листопада о 23.30. Повернення 22 листопада о 23.30. Пожертва 650 грн.

23 листопада – до святинь Володимира-Волинського: собор і монастир Різдва Христового – Юріївська церква – Василівська церква – Успенський собор – Зимнівський монастир. Виїзд о 7.00. Повернення – о 19.00. Пожертва 200 грн.

24 листопада – до почаївських святинь: лавра – монастир Святого Духа (колишній лаврський скит) – монаше кладовище – джерело Праведної Анни – жіночий монастир Богоявлення Господнього у Кременці ‑ храм Пророка Іллі в Дубенському замку. Виїзд о 6.30. Повернення – о 20.00. Пожертва 250 грн.

30 листопада – на нічну Літургію в жіночий монастир Покрови Пресвятої Богородиці в с. Тростянець Ківерецького деканату. Виїзд 29 листопада о 23.00. Повернення 30 листопада – о 04.00. Пожертва 100 грн.

Зголошуватися не пізніше ніж за день до початку прощі (якщо не зазначено інше). Виїзд на всі прощі – від Свято-Троїцького собору в Луцьку. Докладніша інформація та реєстрація – у паломницькому центрі єпархії «Україна» (керівник Лариса Савчук) за тел. (050) 812-09-79.

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Теги: Волинська єпархія, ПЦУ, паломництво
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