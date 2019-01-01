Повідомили, коли запустять мобільний додаток у луцькому транспорті





Про це



Як розповіли представники компанії, мобільний додаток, за допомогою якого можна буде оплатити проїзд через смартфон, планують запустити орієнтовно через тиждень.



Нагадаємо, з 11 листопада у Луцьку запровадили розрахунок у громадському транспорті електронним квитком.



Наразі встигли встановити вже



Встановили 33 термінали для купівлі та поповнення «карток лучанина» у різних частинах міста.



Усі публікації Інформаційного агентства ВолиньPost на тему впровадження електронної системи оплати проїзду у міському транспорті можна прочитати ТУТ.

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