Повідомили, коли запустять мобільний додаток у луцькому транспорті
Сьогодні, 13:41
Повідомили, коли у транспорті Луцька можна буде розрахуватись за допомогою мобільного додатку.
Про це Інформаційному агентству Волинські Новини повідомили у колцентрі Cirycard.
Як розповіли представники компанії, мобільний додаток, за допомогою якого можна буде оплатити проїзд через смартфон, планують запустити орієнтовно через тиждень.
Нагадаємо, з 11 листопада у Луцьку запровадили розрахунок у громадському транспорті електронним квитком.
Наразі встигли встановити вже 47 «тролейбусних» валідаторів та 7 таких пристроїв у автобусах.
Встановили 33 термінали для купівлі та поповнення «карток лучанина» у різних частинах міста.
Усі публікації Інформаційного агентства ВолиньPost на тему впровадження електронної системи оплати проїзду у міському транспорті можна прочитати ТУТ.
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Про це Інформаційному агентству Волинські Новини повідомили у колцентрі Cirycard.
Як розповіли представники компанії, мобільний додаток, за допомогою якого можна буде оплатити проїзд через смартфон, планують запустити орієнтовно через тиждень.
Нагадаємо, з 11 листопада у Луцьку запровадили розрахунок у громадському транспорті електронним квитком.
Наразі встигли встановити вже 47 «тролейбусних» валідаторів та 7 таких пристроїв у автобусах.
Встановили 33 термінали для купівлі та поповнення «карток лучанина» у різних частинах міста.
Усі публікації Інформаційного агентства ВолиньPost на тему впровадження електронної системи оплати проїзду у міському транспорті можна прочитати ТУТ.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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