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Спецтема: Citycard: все про електронні квитки у транспорті Луцька
 

Повідомили, коли запустять мобільний додаток у луцькому транспорті

Повідомили, коли запустять мобільний додаток у луцькому транспорті
Повідомили, коли у транспорті Луцька можна буде розрахуватись за допомогою мобільного додатку.

Про це Інформаційному агентству Волинські Новини повідомили у колцентрі Cirycard.

Як розповіли представники компанії, мобільний додаток, за допомогою якого можна буде оплатити проїзд через смартфон, планують запустити орієнтовно через тиждень.

Нагадаємо, з 11 листопада у Луцьку запровадили розрахунок у громадському транспорті електронним квитком.

Наразі встигли встановити вже 47 «тролейбусних» валідаторів та 7 таких пристроїв у автобусах.

Встановили 33 термінали для купівлі та поповнення «карток лучанина» у різних частинах міста.

Усі публікації Інформаційного агентства ВолиньPost на тему впровадження електронної системи оплати проїзду у міському транспорті можна прочитати ТУТ.

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Теги: мобільний додаток, Луцьк, безготівкова оплата проїзду
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