вхід реєстрація
Правила   Реклама   Контакти  

Волинські капелани побували на Сході

Волинські капелани побували на Сході
Військові священники та волонтери Луцького районного деканату з благословіння митрополита Луцького і Волинського Михаїла побували в зоні проведення операції Об’єднаних Сил.

Про це повідомляє пресслужба Волинської єпархії ПЦУ.

Зокрема, декан протоієрей Володимир Присяжнюк, протоієреї Валерій Владика, Іван Гуреєв, Андрій Мовчанюк, Роман Нестер та священник Сергій Мельничук відвідали бійців Збройних сил України в містах Авдіївка, Волноваха, Гранітне, Красногорівка та Мар'їнка, що на Донеччині.

Військовикам передали медичне спорядження, іншу гуманітарну допомогу. А школярі переказали виготовлені власноруч сувеніри. Учні села Романів Луцького району взяли участь у телемості Луцьк–Мар'їнка: діти спілкувалися між собою через скайп і запросили юних донеччан у гості.

Душпастирі також відвідали місце трагічної загибелі пасажирів автобуса Златоустівка–Донецьк, обстріляного у 2015 році, й молитовно вшанували убієнних.

Цього разу до капеланів долучився єпископ Ужгородський та Закарпатський Варсонофій, який із капеланською місією провідав військовослужбовців 128-ї ОГШБ із Закарпаття, що нині виконують ратний труд на Донеччині.

Військові капелани відправили божественну літургію у храмі Святителя і чудотворця Миколая в місті Волноваха, настоятелем якого є волинянин ігумен Макарій (Дядюсь). Із подячним словом звернувся до громади отець Володимир Присяжнюк. Він говорив про любов, яка спонукає приїжджати і творити добрі справи. Це можуть бути прості на вигляд речі, але виконані з душевною теплотою. Побажав, щоб цим почуттям наповнювались наші серця, а отцеві настоятелю – підтримки від парафіян.

Церкву збудували на честь бійців 51-ї окремої механізованої бригади, які загинули на цьому місці.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Теги: військові капелани, Схід, поїздка
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Завантаження...
﻿
Коментарі 2
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Пишіть, що побували на сході де немає бойових дій, а саме в Волновасі. Це піарщики , а не попи. В крайньому разі знаю кількох з них, які туди їдуть для фото.
Відповісти
схвально відізвалися про розгул ваших воїнів світла...
Відповісти
Вибір редактора
Повідомили, чи потрібні будуть студентські та учнівські після введення е-квитка
Петро Філюк став суддею Конституційного Суду України
Як луцьким школярам отримати електронний квиток. ДЕТАЛЬНА ІНСТРУКЦІЯ
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
Шукають родичів малюка з Волині, якого знайшли непритомним разом із батьками
Сьогодні, 14:44
Волинські патрульні впіймали чоловіка, що кермував вантажівкою п'яний «в дрова»
Сьогодні, 14:15
Волинські капелани побували на Сході
Сьогодні, 14:00
Повідомили, коли запустять мобільний додаток у луцькому транспорті
Сьогодні, 13:41
Луцьком катається дівчина верхи на коні. ВІДЕО
Сьогодні, 13:25
Схожі новини
Волинські волонтери повезли допомогу українським військовим на передову. ВІДЕО Волинські волонтери повезли допомогу українським військовим на передову. ВІДЕО
02 листопад, 09:35
На Донбасі загинув український військовий На Донбасі загинув український військовий
07 жовтень, 11:30
«Дорогою Ісуса Христа»: паломники з Волині відвідали Єрусалим. ФОТО «Дорогою Ісуса Христа»: паломники з Волині відвідали Єрусалим. ФОТО
30 вересень, 21:29
Найтяжче – зібрати допомогу серед людей: волонтер з Волині розповів про поїздки на фронт Найтяжче – зібрати допомогу серед людей: волонтер з Волині розповів про поїздки на фронт
21 вересень, 13:29
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
У луцькому супермаркеті невідомий зламав щелепу чоловікові: просять впізнати. ФОТО
Сьогодні, 14:56
 0
Бути лідером – їздити на електрокарі: чому волинянам варто пересісти на «зелений» автомобіль*
Сьогодні, 14:53
 0
Шукають родичів малюка з Волині, якого знайшли непритомним разом із батьками
Сьогодні, 14:44
 0
Волинські патрульні впіймали чоловіка, що кермував вантажівкою п'яний «в дрова»
Сьогодні, 14:15
 0
Волинські капелани побували на Сході
Сьогодні, 14:00
 0
Медіа
відео
1/8
﻿