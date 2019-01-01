Волинські капелани побували на Сході





Про це повідомляє пресслужба



Зокрема, декан протоієрей Володимир Присяжнюк, протоієреї Валерій Владика, Іван Гуреєв, Андрій Мовчанюк, Роман Нестер та священник Сергій Мельничук відвідали бійців Збройних сил України в містах Авдіївка, Волноваха, Гранітне, Красногорівка та Мар'їнка, що на Донеччині.



Військовикам передали медичне спорядження, іншу гуманітарну допомогу. А школярі переказали виготовлені власноруч сувеніри. Учні села Романів Луцького району взяли участь у телемості Луцьк–Мар'їнка: діти спілкувалися між собою через скайп і запросили юних донеччан у гості.



Душпастирі також відвідали місце трагічної загибелі пасажирів автобуса Златоустівка–Донецьк, обстріляного у 2015 році, й молитовно вшанували убієнних.



Цього разу до капеланів долучився єпископ Ужгородський та Закарпатський Варсонофій, який із капеланською місією провідав військовослужбовців 128-ї ОГШБ із Закарпаття, що нині виконують ратний труд на Донеччині.



Військові капелани відправили божественну літургію у храмі Святителя і чудотворця Миколая в місті Волноваха, настоятелем якого є волинянин ігумен Макарій (Дядюсь). Із подячним словом звернувся до громади отець Володимир Присяжнюк. Він говорив про любов, яка спонукає приїжджати і творити добрі справи. Це можуть бути прості на вигляд речі, але виконані з душевною теплотою. Побажав, щоб цим почуттям наповнювались наші серця, а отцеві настоятелю – підтримки від парафіян.



Церкву збудували на честь бійців 51-ї окремої механізованої бригади, які загинули на цьому місці.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Військові священники та волонтери Луцького районного деканату з благословіння митрополита Луцького і Волинського Михаїла побували в зоні проведення операції Об’єднаних Сил.Про це повідомляє пресслужба Волинської єпархії ПЦУ Зокрема, декан протоієрей, протоієреїта священниквідвідали бійців Збройних сил України в містах Авдіївка, Волноваха, Гранітне, Красногорівка та Мар'їнка, що на Донеччині.Військовикам передали медичне спорядження, іншу гуманітарну допомогу. А школярі переказали виготовлені власноруч сувеніри. Учні села Романів Луцького району взяли участь у телемості Луцьк–Мар'їнка: діти спілкувалися між собою через скайп і запросили юних донеччан у гості.Душпастирі також відвідали місце трагічної загибелі пасажирів автобуса Златоустівка–Донецьк, обстріляного у 2015 році, й молитовно вшанували убієнних.Цього разу до капеланів долучився єпископ Ужгородський та Закарпатський Варсонофій, який із капеланською місією провідав військовослужбовців 128-ї ОГШБ із Закарпаття, що нині виконують ратний труд на Донеччині.Військові капелани відправили божественну літургію у храмі Святителя і чудотворця Миколая в місті Волноваха, настоятелем якого є волинянин ігумен. Із подячним словом звернувся до громади отець Володимир Присяжнюк. Він говорив про любов, яка спонукає приїжджати і творити добрі справи. Це можуть бути прості на вигляд речі, але виконані з душевною теплотою. Побажав, щоб цим почуттям наповнювались наші серця, а отцеві настоятелю – підтримки від парафіян.Церкву збудували на честь бійців 51-ї окремої механізованої бригади, які загинули на цьому місці.

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