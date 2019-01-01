Волинські патрульні впіймали чоловіка, що кермував вантажівкою п'яний «в дрова»

Волинські патрульні впіймали чоловіка, який п'яним сів за кермо вантажівки.Про це повідомила речниця патрульної поліції Ольга Бузулук у Facebook."Я не уявляю, що міг би наробити цей водій, якби не наші патрульні. Близько 11 години вони побачили, як він проїхав на заборонне світло світлофора і зупинили його. Мало того, що нетверезий, їхав вантажівкою, так ще й давав гроші, щоб уникнути відповідальності…Він у такому стані, що буквально падає, не може триматись на ногах, напевно, потрібна буде допомога швидкої…", - написала вона.Деталі інциденту обіцяють повідомити згодом.