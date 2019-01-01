вхід реєстрація
Правила   Реклама   Контакти  

Волинські патрульні впіймали чоловіка, що кермував вантажівкою п'яний «в дрова»

Волинські патрульні впіймали чоловіка, що кермував вантажівкою п'яний «в дрова»
Волинські патрульні впіймали чоловіка, який п'яним сів за кермо вантажівки.

Про це повідомила речниця патрульної поліції Ольга Бузулук у Facebook.

"Я не уявляю, що міг би наробити цей водій, якби не наші патрульні. Близько 11 години вони побачили, як він проїхав на заборонне світло світлофора і зупинили його. Мало того, що нетверезий, їхав вантажівкою, так ще й давав гроші, щоб уникнути відповідальності…

Він у такому стані, що буквально падає, не може триматись на ногах, напевно, потрібна буде допомога швидкої…", - написала вона.

Деталі інциденту обіцяють повідомити згодом.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Теги: п'яний за кермом, Волинь
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Завантаження...
﻿
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
Повідомили, чи потрібні будуть студентські та учнівські після введення е-квитка
Петро Філюк став суддею Конституційного Суду України
Як луцьким школярам отримати електронний квиток. ДЕТАЛЬНА ІНСТРУКЦІЯ
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
У луцькому супермаркеті невідомий зламав щелепу чоловікові: просять впізнати. ФОТО
Сьогодні, 14:56
Шукають родичів малюка з Волині, якого знайшли непритомним разом із батьками
Сьогодні, 14:44
Волинські патрульні впіймали чоловіка, що кермував вантажівкою п'яний «в дрова»
Сьогодні, 14:15
Волинські капелани побували на Сході
Сьогодні, 14:00
Повідомили, коли запустять мобільний додаток у луцькому транспорті
Сьогодні, 13:41
Схожі новини
Волинянина, який гасав п’яним за кермом, оштрафували і позбавили прав Волинянина, який гасав п’яним за кермом, оштрафували і позбавили прав
18 лютий, 15:30
На Волині у новорічну ніч впіймали трьох п'яних водіїв На Волині у новорічну ніч впіймали трьох п'яних водіїв
01 січень, 12:40
На Волині розшукують колишнього ув'язненого. ФОТО На Волині розшукують колишнього ув'язненого. ФОТО
Сьогодні, 12:55
Волинянин, який допоміг викрити крадіїв металу з електроопори, 2 роки не платитиме за світло Волинянин, який допоміг викрити крадіїв металу з електроопори, 2 роки не платитиме за світло
Сьогодні, 11:42
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
У луцькому супермаркеті невідомий зламав щелепу чоловікові: просять впізнати. ФОТО
Сьогодні, 14:56
 0
Бути лідером – їздити на електрокарі: чому волинянам варто пересісти на «зелений» автомобіль*
Сьогодні, 14:53
 0
Шукають родичів малюка з Волині, якого знайшли непритомним разом із батьками
Сьогодні, 14:44
 0
Волинські патрульні впіймали чоловіка, що кермував вантажівкою п'яний «в дрова»
Сьогодні, 14:15
 0
Волинські капелани побували на Сході
Сьогодні, 14:00
 0
Медіа
відео
1/8
﻿