Осіння перевірка доріг: найгірші відрізки автошляхів на Волині





За його результатами направили лист у Волинську ОДА. Цією інформацією вкотре привертають увагу до теми безпеки дорожнього руху, - повідомляє



Обстеження показали, що на проїзній частині доріг державного та місцевого значення, вулицях населених пунктів залишається значна ямковість, а на окремих ділянках покриття проїзної частини практично зруйноване, дорога деформована у вигляді осідань, колійності, тощо. Через це швидкість транспортного потоку на таких ділянках складає не більше 30 км/год, чим завдаються значні збитки транспортній галузі області та технічному стану автомобілів.



Окрім цього, з метою об’їзду зруйнованих ділянок доріг, водії вимушені виїжджати на смугу зустрічного руху, створюючи при цьому аварійні ситуації.



За 10 місяців 2019 року в області зареєстрували понад 2000 ДТП, що на 6% більше, ніж за аналогічний період минулого року, загинуло 93 людини, кількість травмованих також зросла.



Проблемні дороги



Під час осіннього комісійного обстеження доріг державного значення виявлено ділянки, вражені напливами, колійністю, нерівністю та просадками покриття проїзної частини, особливо це стосується автодоріг М-19 «Доманово – Ковель – Чернівці – Тереблече», Р-15 «Ковель – Володимир-Волинський – Жовква», Т-18-02 «/М-07/ - Маюничі – Велика Осниця – Красноволя – Колки - /Р-14/ – Копилля – Рожище – Торчин – Шклинь – /Н-17/», Н-17 «Львів – Радехів – Луцьк», М-07 «Київ – Ковель – Ягодин». Також тут потребують заміни або встановлення десятки дорожніх знаків.



Комісія рекомендує встановити транспортне огородження на розділювальній смузі в таких населених пунктах: Піддубці, Звірів, Ставок та Кадище, що унеможливить виїзд транспорту на зустрічну смугу руху та забезпечить здійснення розвороту в дозволених місцях і таким чином знизить ймовірність створення ДТП.



Типові порушення та соціальна реклама



На вулично-дорожній мережі продовжують розміщувати зовнішню рекламу на опорних та інших елементах контактної мережі, на засобах та обладнанні (у тому числі опорах) зовнішнього освітлення в межах відводу автомобільних доріг і червоних ліній вулиць міст та інших населених пунктів, що заборонено законодавством. Тож комісія просить вплинути і на це.



Завдяки спільним зусиллям обласної державної адміністрації та органів місцевої влади впродовж кількох років здійснюється освітлення населених пунктів, однак ці роботи до кінця ще не завершені, що негативно впливає на безпеку дорожнього руху.



В області, як і в місті Луцьку, відсутня інформаційна програма з профілактики порушень правил дорожнього руху. На думку комісії, соціальну рекламу можна розміщати на білбордах вздовж автомобільних доріг та вулиць населених пунктів, також важливо зняти відео- і аудіоролики на цю тему для розміщеня в соцмережах і місцевих ЗМІ.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Завершився комісійний огляд доріг, який проводили працівники відділу безпеки дорожнього руху, спільно з представниками Служби автомобільних доріг у Волинській області, ДП «Волинський облавтодор» та Укрзалізниці.За його результатами направили лист у Волинську ОДА. Цією інформацією вкотре привертають увагу до теми безпеки дорожнього руху, - повідомляє патрульна поліція Волині Обстеження показали, що на проїзній частині доріг державного та місцевого значення, вулицях населених пунктів залишається значна ямковість, а на окремих ділянках покриття проїзної частини практично зруйноване, дорога деформована у вигляді осідань, колійності, тощо. Через це швидкість транспортного потоку на таких ділянках складає не більше 30 км/год, чим завдаються значні збитки транспортній галузі області та технічному стану автомобілів.Окрім цього, з метою об’їзду зруйнованих ділянок доріг, водії вимушені виїжджати на смугу зустрічного руху, створюючи при цьому аварійні ситуації.За 10 місяців 2019 року в області зареєстрували понад 2000 ДТП, що на 6% більше, ніж за аналогічний період минулого року, загинуло 93 людини, кількість травмованих також зросла.Під час осіннього комісійного обстеження доріг державного значення виявлено ділянки, вражені напливами, колійністю, нерівністю та просадками покриття проїзної частини, особливо це стосується автодоріг М-19 «Доманово – Ковель – Чернівці – Тереблече», Р-15 «Ковель – Володимир-Волинський – Жовква», Т-18-02 «/М-07/ - Маюничі – Велика Осниця – Красноволя – Колки - /Р-14/ – Копилля – Рожище – Торчин – Шклинь – /Н-17/», Н-17 «Львів – Радехів – Луцьк», М-07 «Київ – Ковель – Ягодин». Також тут потребують заміни або встановлення десятки дорожніх знаків.Комісія рекомендує встановити транспортне огородження на розділювальній смузі в таких населених пунктах: Піддубці, Звірів, Ставок та Кадище, що унеможливить виїзд транспорту на зустрічну смугу руху та забезпечить здійснення розвороту в дозволених місцях і таким чином знизить ймовірність створення ДТП.На вулично-дорожній мережі продовжують розміщувати зовнішню рекламу на опорних та інших елементах контактної мережі, на засобах та обладнанні (у тому числі опорах) зовнішнього освітлення в межах відводу автомобільних доріг і червоних ліній вулиць міст та інших населених пунктів, що заборонено законодавством. Тож комісія просить вплинути і на це.Завдяки спільним зусиллям обласної державної адміністрації та органів місцевої влади впродовж кількох років здійснюється освітлення населених пунктів, однак ці роботи до кінця ще не завершені, що негативно впливає на безпеку дорожнього руху.В області, як і в місті Луцьку, відсутня інформаційна програма з профілактики порушень правил дорожнього руху. На думку комісії, соціальну рекламу можна розміщати на білбордах вздовж автомобільних доріг та вулиць населених пунктів, також важливо зняти відео- і аудіоролики на цю тему для розміщеня в соцмережах і місцевих ЗМІ.

Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію