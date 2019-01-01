У Луцьку судили чоловіка, який п'яним вдерся у чужий будинок





Про це йдеться у вироку Луцького міськрайонного суду, повідомляє ІА



Обвинувачений у судовому засіданні повністю визнав свою вину. Однак не захотів платити за матеріальну шкоду у зв’язку з тим, що потерпілий самостійно замінив двері.



Однак у результаті суд ухвалив визнати чоловіка винуватим у обвинуваченні за ст. 162 ч.1 КК України (Порушення недоторканності житла) та призначити покарання – 1 рік обмеження волі.



А на підставі ст.ст.75, 76 КК України звільнити обвинуваченого від покарання, якщо він протягом іспитового строку не вчинить нового злочину.



Також суд задовольнив цивільний позов в інтересах потерпілого про відшкодування завданої матеріальної шкоди та витрат на правову допомогу задовольнити. Так, з чоловіка стягнули 8 900 грн спричиненої матеріальної шкоди та 7000 грн витрат за надання правової допомоги.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. П’яний житель Київської області пошкодив замок дверей та незаконно проник у житловий будинок потерпілого, чим порушив конституційне право на недоторканість житла.Про це йдеться у вироку Луцького міськрайонного суду, повідомляє ІА "Конкурент" Обвинувачений у судовому засіданні повністю визнав свою вину. Однак не захотів платити за матеріальну шкоду у зв’язку з тим, що потерпілий самостійно замінив двері.Однак у результаті суд ухвалив визнати чоловіка винуватим у обвинуваченні за ст. 162 ч.1 КК України (Порушення недоторканності житла) та призначити покарання – 1 рік обмеження волі.А на підставі ст.ст.75, 76 КК України звільнити обвинуваченого від покарання, якщо він протягом іспитового строку не вчинить нового злочину.Також суд задовольнив цивільний позов в інтересах потерпілого про відшкодування завданої матеріальної шкоди та витрат на правову допомогу задовольнити. Так, з чоловіка стягнули 8 900 грн спричиненої матеріальної шкоди та 7000 грн витрат за надання правової допомоги.

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