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У Луцьку судили чоловіка, який п'яним вдерся у чужий будинок

У Луцьку судили чоловіка, який п'яним вдерся у чужий будинок
П’яний житель Київської області пошкодив замок дверей та незаконно проник у житловий будинок потерпілого, чим порушив конституційне право на недоторканість житла.

Про це йдеться у вироку Луцького міськрайонного суду, повідомляє ІА "Конкурент".

Обвинувачений у судовому засіданні повністю визнав свою вину. Однак не захотів платити за матеріальну шкоду у зв’язку з тим, що потерпілий самостійно замінив двері.

Однак у результаті суд ухвалив визнати чоловіка винуватим у обвинуваченні за ст. 162 ч.1 КК України (Порушення недоторканності житла) та призначити покарання – 1 рік обмеження волі.

А на підставі ст.ст.75, 76 КК України звільнити обвинуваченого від покарання, якщо він протягом іспитового строку не вчинить нового злочину.

Також суд задовольнив цивільний позов в інтересах потерпілого про відшкодування завданої матеріальної шкоди та витрат на правову допомогу задовольнити. Так, з чоловіка стягнули 8 900 грн спричиненої матеріальної шкоди та 7000 грн витрат за надання правової допомоги.

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Теги: суд, Луцьк, чужий будинок
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