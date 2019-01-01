Шукають родичів малюка з Волині, якого знайшли непритомним разом із батьками
Сьогодні, 14:44
Шукають близьких родичів 7-місячного малюка, якого знайшли непритомним разом з батьками у хаті на Ківерцівщині.
Про це йдеться у сюжеті Суспільного Волині.
Нагадаємо, 11 листопада на Ківерцівщині посеред помешкання без свідомості виявили чоловіка, дружину і непритомне немовля. Усіх трьох направили до Луцької міськрайонної лікарні №2.
Чоловік, якого госпіталізували разом із дружиною та немовлям, згодом помер у лікарні.
Семимісячний хлопчик подружжя із Ківерцівського району, яке напередодні отруїлося невідомою речовиною, лікується в одній із палат педіатричного відділення дитячої лікарні - каже завідувачка Яна Рижко. За ним доглядяють пацієнти палати та медперсонал.
«Дитина поступила вчора близько о 10 годині в реанімаційне відділення у важкому стані. Сьогодні стан стабілізований, переведена у відділення педіатричне відділення № 3 без батьків. Це хлопчик, 7 місяців, Білоус Владислав. Чому говорю прізвище – бо хочемо знайти ближчих родичів. Можливо бабуся, тітка, хресні, можливо хто знає. Дитина на обстеженні, чекаємо результатів аналізів», - зауважила завідувачка педіатричного відділення №3 Яна Рижко.
Завідувач відділення інтенсивної терапії Ігор Гордійчук розповів, що в жінки з’явилися елементи свідомості. Її продовжують лікувати.
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Про це йдеться у сюжеті Суспільного Волині.
Нагадаємо, 11 листопада на Ківерцівщині посеред помешкання без свідомості виявили чоловіка, дружину і непритомне немовля. Усіх трьох направили до Луцької міськрайонної лікарні №2.
Чоловік, якого госпіталізували разом із дружиною та немовлям, згодом помер у лікарні.
Семимісячний хлопчик подружжя із Ківерцівського району, яке напередодні отруїлося невідомою речовиною, лікується в одній із палат педіатричного відділення дитячої лікарні - каже завідувачка Яна Рижко. За ним доглядяють пацієнти палати та медперсонал.
«Дитина поступила вчора близько о 10 годині в реанімаційне відділення у важкому стані. Сьогодні стан стабілізований, переведена у відділення педіатричне відділення № 3 без батьків. Це хлопчик, 7 місяців, Білоус Владислав. Чому говорю прізвище – бо хочемо знайти ближчих родичів. Можливо бабуся, тітка, хресні, можливо хто знає. Дитина на обстеженні, чекаємо результатів аналізів», - зауважила завідувачка педіатричного відділення №3 Яна Рижко.
Завідувач відділення інтенсивної терапії Ігор Гордійчук розповів, що в жінки з’явилися елементи свідомості. Її продовжують лікувати.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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