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Спецтема: Citycard: все про електронні квитки у транспорті Луцька
 

Де у Луцьку вже встановили термінали для купівлі та поповнення е-квитків. СПИСОК ЛОКАЦІЙ

Де у Луцьку вже встановили термінали для купівлі та поповнення е-квитків. СПИСОК ЛОКАЦІЙ
З 11 листопада у громадському транспорті Луцька за проїзд можна розрахуватися електронним квитком.

Нині триває перехідний період, коли можна розрахуватися і готівкою, і електронним квитком, йдеться на сайті Луцькради.

У Луцьку встановлять 40 терміналів, у яких можна придбати та поповнити електронний квиток. Це будуть комплексні термінали, де кожен зможе, окрім поповнення електронного квитка, оплатити за комунальні послуги, послуги мобільного зв'язку, інтернету тощо.
Вартість електронного квитка становить 35 гривень.

Нині уже функціонує 33 таких пристрої. Зокрема:
1. Картковий центр компанії ТОВ “СІТІ КАРД СИСТЕМ” (вул. Лесі Українки, 16а) (4 штуки);
2. “Центр надання адміністративних послуг у місті Луцьку” (вул. Лесі Українки, 35) (2 штуки);
3. Департамент соціальної політики міської ради (пр. Волі, 4а);
4. Сервісний центр “EVODA” КП “Луцькводоканал” (пр. Соборності, 25);
5. Будівельно-господарський гіпермаркет “Епіцентр К”;
6. Modern-Expo Group;
7.Супермаркет “TOR-BA”;
8. ТЦ “Нова Лінія”;
9. Культурно- розважальний Центр “Адреналін Сіті”;
10.Супермаркет “Наш Край” (вул. Шевченка, 11);
11. Супермаркет “Наш Край” (пр. Відродження, 18);
12. “SPAR” (вул. Конякіна, 7а);
13. “SPAR” (пр. Соборності, 6);
14. “Вопак” (Київський майдан, 11)
15. ПрАТ “Універмаг “Луцьк”;
16.ТЦ “Імідж”;
17. РЦ “Промінь”;
18. “Салют” (пр. Грушевського, 20);
19. “Салют” (бульвар Дружби народів, 3);
20. “АВС маркет” (вул. Цукрова, 6);
21. “АВС маркет” (вул. Дубнівська, 63);
22. Центр обслуговування абонентів “Волиньобленерго” (вул. Єршова, 4);
23. Кафе “Театральне”;
24. Автостанці № 1 (вул. Конякіна, 39);
25. Автостанція № 2 (вул. Львівська, 148);
26. ТРЦ “Порт-Сіті”.

Також автомати для продажу електронних квитків планують встановити на залізничному вокзалі Луцька, Луцькому ремонтному заводі “Мотор”, ДП “Автоскладальний завод № 1” АТ “АК “Богдан Моторс”, мережі магазинів “Сім 23”, ТЦ “Караван”.

Окрім цього, 35 терміналів для поповнення електронного квитка облаштують у торгових павільйонах на зупинках громадського транспорту.

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Теги: е-квитки, Луцьк, проїзд, електронна система
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Коментарі 1
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В департаменті та в цнапі не продають ,а тільки поповнюють
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